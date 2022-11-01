Вартість мем-токена DOGE злетіла на 29% після твіту Ілона Маска — Finance.ua
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Вартість мем-токена DOGE злетіла на 29% після твіту Ілона Маска

Фінтех і Картки
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Вартість мем-токена DOGE злетіла на 29% після твіту Ілона Маска
Вартість мем-токена DOGE злетіла на 29% після твіту Ілона Маска
Голова Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму Twitter фото собаки породи шіба-іну (shiba-inu) у футболці із зображенням логотипу соціальної мережі.
Усього за кілька годин курс мем-токена Dogecoin (DOGE) зріс на 29%. На момент написання актив торгується по $0,1563.
На початку жовтня Ілон Маск відновив угоду з купівлі Twitter. Адвокати мільярдера надіслали в компанію лист із пропозицією про купівлю за спочатку визначеною вартістю — $44 млрд, по $54,2 за акцію. 28 жовтня мільярдер став новим власником соціальної мережі.
Вартість мем-токена DOGE злетіла на 29% після твіту Ілона Маска
Раніше Маск пропонував інтегрувати в Twitter платежі в Dogecoin для оплати підписки Twitter Blue. У лютому соціальна мережа додала можливість оплати чайових за допомогою Ethereum. Раніше на платформі вже були доступні платежі в BTC.
Маск неодноразово виступав на підтримку Dogecoin, що спричиняло зростання ціни активу. У грудні 2021 року він заявив, що Dogecoin кращий для повсякденних платежів, ніж біткоїн. У травні SpaceX почала приймати DOGE як оплату за мерч.

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За матеріалами:
cryptomisto
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