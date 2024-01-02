Вартість біткоїна сягнула вище $45 тисяч вперше з квітня 2022 року — Finance.ua

Вартість біткоїна сягнула вище $45 тисяч вперше з квітня 2022 року Сьогодні 12:00 — Криптовалюта

Вартість біткоїна сягнула вище $45 тисяч вперше з квітня 2022 року

У вівторок, 2 січня, біткоїн вперше з квітня 2022 року сягнув позначки 45 532 дол. США після того, як минулого року зріс на 156%, що стало найбільшим річним показником з 2020-го.



Про це повідомляє Reuters.

Попереднє зростання біткоїна було на 2,5% до 45 318 дол., але воно залишається далеким від рекордного максимуму в 69 тис. дол., якого він досяг у листопаді 2021 року.

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Монета Ефіріум, пов’язана з блокчейн-мережею Ethereum, у вівторок подорожчала на 1,45% - до 2 386 дол. США, після того, як у 2023 році він зріс на 91%.

Основна увага інвесторів була зосереджена на тому, чи скоро американський регулятор цінних паперів схвалить спотовий біткоїн ETF, який відкриє ринок біткоїна для мільйонів інвесторів і залучить мільярдні інвестиції.



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За останні роки Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила кілька заявок на запуск спотових біткоїн-біржових ETF, аргументуючи це тим, що ринок криптовалют є вразливим до маніпуляцій. Однак в останні місяці з’являється все більше ознак того, що регулятори готові схвалити принаймні деякі з 13 запропонованих спотових біткоїн-біржових ETF, і очікується, що рішення, швидше за все, буде прийнято на початку січня.



«Цього року на крипторинок очікує помітне зростання, ключовими факторами якого є приплив інвестиційних коштів зі спотових біржових фондів, падіння курсу біткоїна вдвічі та більш м’яка монетарна політика як у США, так і в усьому світі», — сказав Юпітер Чжен, партнер ліквідних фондів у HashKey Capital.

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