Вартість бензину в США. Зафіксовані рекордні цифри — Finance.ua

Вартість бензину в США. Зафіксовані рекордні цифри
У Сполучених Штатах Америки вартість бензину зросла на 62% і досягла рекордної позначки $5 доларів за галон (3,8 літри).
Про це повідомляє «Голос Америки».
Американська автомобільна асоціація (ААА) повідомила у суботу, що середня ціна бензину преміум-класу в США вперше за всю історію перевищила $5 за галон (3,8 літри).
Підвищення цін на пальне слідує за неухильним зростанням цін на нафту, які різко впали в перші дні пандемії Covid-19 через падіння попиту, але знову зросли в міру відновлення світової економічної активності.
Ціни на нафту ще більше підскочили після того, як російські війська вторглися в Україну наприкінці лютого, у зв’язку з чим проти росії — великого виробника нафти — було запроваджено широкомасштабні санкції.
Наразі барель сирої нафти продається в Лондоні та Нью-Йорку за ціною понад $120.
Згідно з урядовими даними, загальні ціни на енергоносії в США у травні зросли майже на 35% вище порівняно з тим самим місяцем у 2021 році. Це сприяло загальному зростанню споживчих цін у США, які у травні підскочили на 8,6% порівняно з тим самим періодом минулого року, що стало рекордним зростанням за останні 40 років.
Все це ускладнює становище президента Байдена, вважають політологи. Протягом кількох місяців глава Білого дому намагався переконати американців у тому, що його адміністрація робить усе можливе, щоб знизити ціни, не перешкоджаючи відновленню економіки.