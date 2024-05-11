Варіанти перебування чоловіків у Чехії без дійсного закордонного паспорта — Finance.ua

Варіанти перебування чоловіків у Чехії без дійсного закордонного паспорта Сьогодні 20:09 — Світ

Варіанти перебування чоловіків у Чехії без дійсного закордонного паспорта, Фото: sd.ua

У чоловіків — громадян України є два варіанти перебування у Чехії без чинного закордонного паспорта. Проте в обох випадках МВС Чехії має визнати ситуацію такою, що чоловіки не можуть отримати новий документ незалежно від власної волі.

Про це пише proukrainu.blesk.cz.

Оновлення даних

У МЗС Чехії зазначають, що надання консульських послуг буде відновлено після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року.

Після набуття чинності закону чоловіки повинні протягом 60 днів з’явитися в ТЦК або оформити електронний кабінет військовозобов'язаного.

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Якщо особа не внесла дані після двох місяців, тоді настає відповідальність у вигляді позбавлення консульських послуг, зокрема й заборона отримати закордонний паспорт.

Варіанти перебування без закордонного паспорта

У Чехії є два варіанти перебування без дійсного закордонного паспорту:

cizinecký pas або паспорт іноземця;

cestovní průkaz totožnosti або посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

«Проте в обох випадках ідеться про те, чи визнає МВС Чехії цю ситуацію, як таку, що чоловіки не можуть отримати новий документ незалежно від власної волі. Адже закон про мобілізацію передбачає внесення даних про місце перебування через е-кабінет військовозобов'язаного», — пише видання.

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Як ProUkraїnu підтвердила адвокатка Оксана Різак, чоловікам не видаватимуть сizinecký pas або паспорт іноземця, оскільки МВС Чехії не вважає небажання чоловіків вносити дані про перебування за кордоном, як обставину незалежну від їхньої волі.

У той же час, для інституту тимчасового захисту наявність паспорта не настільки важлива. Чехія, як і Німеччина продовжуватиме захист без дійсного проїзного документа.

Хто може отримати сizinecký pas або паспорт іноземця

особи, які мають на території Чехії дійсну посвідку на постійне проживання та не мають закордонний паспорт. Вони повинні довести, що не можуть отримати новий документ незалежно від власної волі;

ті, хто були вислані чи перебувають на основі ПМП. Ідеться про дітей, що були усиновлені й теж не мають документу.

громадяни, які отримали додатковий захист (Doplňková ochrana). Це форма міжнародного захисту, яку може отримати іноземець, якщо він боїться повернутися до своєї країни походження, але не відповідає умовам для надання притулку.

Зазначається, що паспорт іноземця видається на 10 років. Громадяни, віком до 15 років, отримують документ на 5 років.

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Термін дії в окремих випадках визначається індивідуально й може бути скорочений.

Хто може отримати посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Посвідчення для виїзду за кордон (сestovní průkaz totožnosti) — це проїзний документ, який деякі іноземці можуть отримати, якщо не мають дійсного проїзного документа та не можуть отримати новий у своїй країні незалежно від власної волі.

Подати заявку можуть:

особи, що мають дозвіл на довготривале проживання або перехідне (тимчасове) проживання члена сім'ї громадянина ЄС в Чехії;

ті, хто мають класичну візу толерантності, візу толерантності, видану у зв’язку з російсько-українською війною, та візу тимчасового захисту;

ті, хто мають довготривале проживання з метою возз'єднання родини, навчання та робочу картку.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів — до 11 серпня 2024 року.

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