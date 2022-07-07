Вантажні автооперевезення через кордон України у червні зросли на 17,4%, через порти на Дунаї – на 9% — Finance.ua
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Вантажні автооперевезення через кордон України у червні зросли на 17,4%, через порти на Дунаї – на 9%

Казна та Політика
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Обсяг експортно-імпортних вантажних автомобільних перевезень через наземні пункти переходу на західному кордоні України у червні досяг 2,29 млн тонн, що на 17,4% більше, ніж у травні, таку інфографіку продемонстрував міністр інфраструктури Олександр Кубраков на Конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія).
Згідно з нею, через порти на Дунаї минулого місяця пройшло 1,45 млн тонн вантажу, що на 9% більше, ніж місяцем раніше.
Порівняно з березнем обсяг автомобільних вантажоперевезень через пункти переходу зріс у 2,6 раза, а порти на Дунаї — у 3,7 раза.
Щодо залізничних перевезень вантажів, то, згідно з поданою інфографікою, у червні їх обсяг знизився порівняно з травнем на 2,1% — до 9,43 млн тонн, проте порівняно з березнем він зріс на 13,7%.
У поданих матеріалах зазначається, що у липні-серпні залізничні вантажоперевезення стабілізуються на рівні 9,56 млн тонн на місяць, а через порти на Дунаї — 1,5 млн тонн.
Міністр наголосив, що розвиток логістичних потужностей щодо розширення експортно-імпортних можливостей України є одним із важливих елементів Плану відновлення.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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