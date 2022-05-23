Вантажівки почали штрафувати за порушення вагових норм: скільки доведеться заплатити — Finance.ua

Вантажівки почали штрафувати за порушення вагових норм: скільки доведеться заплатити

Вчора 08:35 — Особисті фінанси

Вантажівки почали штрафувати за порушення вагових норм: скільки доведеться заплатити

Відсьогодні, 23 травня, вантажівки знову можуть отримати штраф за порушення габаритно-вагових норм — дотепер автофіксація ваги працювала в тестовому режимі і штрафи не накладалися.

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Там повідомили, що лише за 20 травня WIM-комплекси («зважування у русі») зафіксували 209 вантажівок із перевищенням габаритно-вагових норм.

Рекорд за перевищенням норми у суботу належить автівці марки Renault Magnum вагою 63,7 т, при максимально дозволених для такого класу 40 т. Перевізник перевищив максимально дозволену норму на 43%.

Розміри штрафів

за перевищення норм від 5% до 10% доведеться сплатити штраф у 8500 грн;

від 10% до 20% — 17 000 грн;

від 20% до 30 % — 34 000 грн;

у разі, якщо порушення перевищують 30% встановленої норми, сплатити потрібно буде 51 тис. грн.



Чому за це штрафують? Перевантажені автівки сприяють більш швидкому руйнуванню доріг, як наслідок — падає швидкість транспортних засобів, що критично для логістики воєнного часу. Крім того, як пояснював раніше ЕП заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, ситуацію погіршує спека, відтак важливо було відновити габаритно-ваговий контроль якомога швидше.

Нагадаємо, з 16 травня Укртрансбезпека відновила роботу частини комплексів «зважування у русі» для контролю за дотриманням перевізниками габаритно-вагових норм, за перший день зафіксували 168 порушників.

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