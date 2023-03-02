Валютний прогноз: зростання інфляції в Німеччині відновилося за Францією — Finance.ua
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Валютний прогноз: зростання інфляції в Німеччині відновилося за Францією

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Лютнева споживча інфляція у ФРН несподівано досягла позначки 9,3% у річному обчисленні. ЄЦБ не має іншого виходу, як підвищити облікову ставку на майбутньому засіданні, оскільки інфляція ще не переможена. Подібна ситуація спостерігається і в інших країнах. Наприклад, голова Банку Англії Ендрю Бейлі (Andrew Bailey) теж наполягає на подальшому посиленні монетарної політики. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Спостерігається корекційне зростання EUR щодо USD. Незважаючи на жорстку грошово-кредитну політику ЄЦБ, посилення попиту на єдину європейську валюту не спостерігається. У парі EURUSD була сформована підтримка на 1,0535 та опір на 1,0698. Долар може зміцнитись до рівня 1,0482. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0659.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF підтримка наразі змістилася на позначку 0,9345. Рівень опору наразі не сформовано. У разі закріплення котирувань вище 0,9411 долар зросте до рівня 0,9585.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6841, а підтримка — на 0,6713. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6535. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення ціни під рівнем 0,6795.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY було сформовано ціновий канал із межами 134,53-136,54.На даний момент долар США прагне досягти позначки 136,85, але для цього йому необхідно закріпитися вище за рівень 135,24.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD було сформовано ціновий канал із межами 1,2147-1,1929. Якщо ціна затримається під рівнем 1,2002, можливе посилення долара до 1,1868. При пробої опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6131. Опором на даний момент виступає позначка 0,6367. Якщо ціна закріпиться під 0,6195, долар США може попрямувати до позначки 0,6002.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3515. Опором тепер стане позначка 1,3660. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3569, ймовірне зростання долара США до 1,3851. У разі пробою підтримки канадський долар може досягти позначки 1,3363.
За матеріалами:
RoboForex
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