Валютний прогноз: ЄЦБ підвищить дисконтну ставку вже завтра? Греції знову загрожує дефолт — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Валютний прогноз: ЄЦБ підвищить дисконтну ставку вже завтра? Греції знову загрожує дефолт

Вчора 09:00 — Валюта

Автор: Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Завтра відбудеться засідання ЄЦБ, де буде ухвалено рішення про облікову ставку. Очікується, що вона залишиться на колишньому рівні. Підвищення прогнозується не раніше липня, проте поточна динаміка зростання інфляції в єврозоні може «підштовхнути» регулятор до рішучіших дій. Тим часом прибутковість за 10-річними грецькими держоблігаціями підібралася «впритул» до 4%. Було очевидно, що на тлі новин про «згортання» QE з боку ЄЦБ зростання прибутковості за грецьким держборгом навряд чи зупиниться і, відповідно, «на горизонті знову замаячить» загроза дефолту Греції.

Прибутковість за 10-річними держоблігаціями Греції (%). Джерело: bloomberg.com

З огляду на те, що грецький державний борг становить близько 200% ВВП країни, така прибутковість уже стає критичною. Недарма у ЗМІ з’явилися чутки, що ЄЦБ готує окрему програму підтримки боргового ринку на випадок різкого розпродажу внаслідок підвищення ставки. Здавалося б, проблема очевидна і регулятор має намагатися її «купувати». Але вся складність полягає в тому, що ЄЦБ зобов’язаний саме зараз посилювати монетарну політику для боротьби з інфляцією, яка в єврозоні вже підбирається до двозначних цифр. І ось тут не зовсім зрозуміло, як можна одночасно вирішити 2 ці проблеми. Є ризик того, що регулятору доведеться обмежитися лише одним підвищенням ставки та незначним скороченням балансу.

Споживча інфляція у Франції та Німеччині р/р (%). Джерело: tradingeconomics.com

Подібні «напівзаходи» навряд чи допоможуть взяти під контроль інфляцію, тому рятуючи Грецію, Італію та Іспанію від дефолту, регулятор буде змушений пожертвувати платоспроможністю громадян Євросоюзу. Все це матиме драматичні наслідки для політичного керівництва ЄС. У виграші виявляться ті країни, які найменш залежні від цін на копалину сировину. Наприклад, Франція, яка зберегла атомну енергетику та за її рахунок компенсує подорожчання вуглеводнів для кінцевих споживачів. З цієї причини інфляція там менша, ніж у Німеччині.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD торги відбуваються у вузькому діапазоні 1,0641-1,0753. Якщо EUR «проб’є» верхню межу даного каналу, USD може все ж таки послабити до 1,0855. На думку аналітика, подальше посилення євро у довгостроковій перспективі є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу. У короткостроковій перспективі у разі підвищення облікової ставки ЄЦБ євро у парі з доларом США продовжить корекційне зростання. Багато чого залежатиме від риторики керівництва регулятора на прес-конференції у четвер.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.