Валютний прогноз: висока інфляція в ЄС зберігатиметься до кінця 2024 року — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: висока інфляція в ЄС зберігатиметься до кінця 2024 року Сьогодні 08:50 — Валюта

Згідно з опублікованими даними Eurostat, інфляція в ЄС за підсумками квітня становила 7,0% у річному обчисленні. На думку експертів МВФ, вона до кінця 2024 року залишиться вищою за цільові значення ЄЦБ. З цієї причини регулятор буде змушений і надалі піднімати облікову ставку, яка поки що не перевищує поточних показників інфляції. Факти свідчать, що ЄЦБ бореться зі зростанням цін менш успішно, ніж ФРС США. Все це може послабити єдину європейську валюту у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0833 та опір на 1,1069. Долар може послабитись до рівня 1,1115. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0974. На момент написання коментаря між «биками» та «ведмедями» точилася боротьба за рівень підтримки.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8988, а підтримка утворилася на 0,8864. У разі закріплення ціни нижче 0,8967 долар ослабне до рівня 0,8775. В іншому випадку він може зміцнитися до 0,9018.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6803, а підтримка — на 0,6572. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6697.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 137,54 та підтримки на 133,03. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно подолати опір та закріпитися над ним.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2435, а опір — на 1,2654. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2746.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6183. Опір сформовано на позначці 0,6381. У поточній ситуації долар США може зміцнитись до 0,6126.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.

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