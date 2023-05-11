Валютний прогноз: сильний ринок праці США дає право ФРС підвищити облікову ставку у червні — Finance.ua
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Валютний прогноз: сильний ринок праці США дає право ФРС підвищити облікову ставку у червні

Валюта
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Минулої п’ятниці вийшли дані щодо ринку праці США. Безробіття знизилося до рекордно низької позначки 3,4%. Це дає ФРС право підвищити облікову ставку і у червні цього року. Регулятор може не боятися зростання безробіття через жорстку монетарну політику. Залишаються також інфляційні ризики через зростання заробітної плати. Чекатимемо найближчих коментарів чиновників ФРС США. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0833 та опір на 1,1069. Долар може послабитись до рівня 1,1115. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0974. Останні кілька днів між «биками» та «ведмедями» триває боротьба за дану позначку вже понад два тижні.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8967, а підтримка ще не сформована. У разі закріплення ціни нижче 0,8861 долар ослабне до рівня 0,8775. В іншому випадку він може зміцнитись до 0,9018.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6697, а підтримка — на 0,6592. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6619.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 137,54 та підтримки на 133,03.На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно подолати опір та закріпитися над ним.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2435, а опір — на 1,2654. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2746.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6162. Опір сформовано на позначці 0,6361. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6501.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.
За матеріалами:
RoboForex
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