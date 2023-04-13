Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США — Finance.ua
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Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США

Валюта
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Безробіття в США зменшилося до 3,5% за підсумками березня. Аналітики очікували, що цей показник не зміниться. У цьому плані ринок праці демонструє позитивну динаміку, проте кількість новостворених робочих місць у несільськогосподарському секторі суттєво знизилася у березні та становила 236 тисяч. Проте це все дає підстави ФРС продовжувати свою поточну монетарну політику посилення. Хоча дані щодо інфляції можуть змінити настрої інвесторів. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США
Графік валютної пари EURUSD, D1.
У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0838, а опір — на 1,0974. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1002, де можливе формування нового рівня опору та консолідації.
Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9121, а підтримка поки що не сформована. При закріпленні нижче за відмітку 0,9054 CHF зросте до рівня 0,8977. В іншому випадку USD може зміцнитися до 0,9243.
Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD рівень опору сформований на позначці 0,6789, а підтримка — на 0,6619. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати пробою рівня підтримки.
Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56-133,81. На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29. Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28.В іншому випадку ієна ослабне до 135,11.
Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2324. Опір сформовано на 1,2526. Наразі фунт стерлінгів прагне досягти позначки 1,2607.
Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень опору — 0,6379. Підтримка на момент написання коментаря ще не сформована. Долар США слабшає і може опуститися до 0,6133, де можливе утворення нової підтримки.
Валютний прогноз: сильні дані щодо ринку праці не допомогли долару США
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD рівнем опору стала позначка 1,3805. Підтримка сформувалася лише на рівні 1,3410. З високою часткою ймовірності USD ослабне до 1,3358. На момент написання коментаря спостерігався відбій від рівня 1,3554.
За матеріалами:
RoboForex
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