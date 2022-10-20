Валютний прогноз: США загрожує стагфляція? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: США загрожує стагфляція? Вчора 16:12 — Валюта

Американський фондовий ринок і ринок облігацій повернулися до відносного спокою на початку цього тижня, незважаючи на вересневий показник інфляції в США, що перевищив очікування. Ринок акцій завершив перші торги цього тижня сильним зростанням після публікації квартальної звітності найбільших банків Уолл-стріт, а прибутковість 2-х і 30-річних US Treasuries «відкотилася» від досягнутих минулої п’ятниці максимальних значень за останні 11-15 років. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Індекс споживчих цін у вересні зріс на 8,2% щодо того ж місяця минулого року, тоді як експерти Bloomberg та Trading Economics прогнозували його підвищення на 8,1%. Багато учасників ринку не хочуть порівнювати поточну ситуацію з 1970-ми роками. Вони ігнорують той факт, що ми все більше наражаємося на ризик повернення до тривалого періоду стагфляції.

Прибутковість за 2-річними держоблігаціями США (%). Джерело: bloomberg.com

Той період наочно показав, що з повернення інфляції до нормальним показниками потрібні роки і " жорстка " грошово-кредитна політика. Федеральна резервна система підняла ставку 5 разів з початку року, причому тричі — на 0,75%. Нині вона становить 3,00-3,25% річних. Трейдери бачать ймовірність нових підвищень у листопаді та грудні. Для «приборкання» інфляції можливі й масштабніші збільшення ставки, внаслідок чого вона може «зашкалити» за 10,00%.Fitch Ratings очікує входження економіки США у рецесію до середини 2023 року, тільки вже не технічну, а повноцінну. Раніше президент США Джо Байден (Joseph Biden) припустив, що його країна може зіткнутися з економічною рецесією, проте вона не матиме серйозного характеру. Тим часом, міністр торгівлі США Джина Раймондо (Gina Raimondo) не виключила, що в США можлива значна рецесія.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD було сформовано досить широкий ціновий канал: 0,9569-1,0033. Очікується подальше зниження євро до рівня 0,9450. На думку аналітика, суттєве посилення EUR малоймовірне, а ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

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