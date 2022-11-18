Валютний прогноз: після виходу даних щодо інфляції в США долар слабшає, чи надовго? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: після виходу даних щодо інфляції в США долар слабшає, чи надовго? Сьогодні 08:13 — Валюта

Опубліковані минулого тижня дані зафіксували зниження інфляції у США. На ринку американських держоблігацій, що є найбільшим у світі, склалася досить цікава картина. Прибутковість за 10-річними бондами різко знизилася, опустившись до 3,8% річних, а ось за 3-місячними так і залишилася близько рівня 4,2%. Таким чином спред між прибутковістю по 10-річним та 3-місячним держоблігаціям США пішов у негативну область. Якщо у жовтні він був нейтральним, то тепер сягнув −40 базисних пунктів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Спред між прибутковістю по 10-річним та 3-місячним держоблігаціям США (б. п.). Джерело: ФРС США

За графіком видно, що таке явище відбувалося перед усіма рецесіями (сірі вертикальні смуги на діаграмі), які траплялися в американській економіці за останні 45 років. Так що ймовірність спаду наступного року дуже висока, а вирішальним фактором стане рівень, на якому в цей момент буде інфляція. Нині вона становить 7,7% у річному вираженні. За її падіння до 2,0-3,0% у ФРС з’явиться простір зниження ставки боротьби з рецесією.

Однак якщо інфляція так і не опуститься нижче 5,0% (що ймовірно), то Федрезерв навряд чи піде на істотне зменшення ставки з метою підтримки економіки. Ось тоді і сформуються всі умови для «ідеального шторму». Але найнепередбачуваніші події можуть виникнути на тлі посилення геополітичної напруженості.З цієї причини глобальний попит на долар США зберігатиметься.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD було сформовано новий рівень підтримки — 0,9992. Очікується подальше зміцнення євро до рівня 1,0491, але воно буде короткочасним. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. Долар США в поточних макроекономічних реаліях залишається найсильнішою валютою. ФРС «агресивніше» підвищує ставку і скорочує свій баланс, а ось ЄЦБ для зміцнення євро дозволити собі подібні заходи не може.

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