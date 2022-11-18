Валютний прогноз: після виходу даних щодо інфляції в США долар слабшає, чи надовго? — Finance.ua
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Валютний прогноз: після виходу даних щодо інфляції в США долар слабшає, чи надовго?

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Опубліковані минулого тижня дані зафіксували зниження інфляції у США. На ринку американських держоблігацій, що є найбільшим у світі, склалася досить цікава картина. Прибутковість за 10-річними бондами різко знизилася, опустившись до 3,8% річних, а ось за 3-місячними так і залишилася близько рівня 4,2%. Таким чином спред між прибутковістю по 10-річним та 3-місячним держоблігаціям США пішов у негативну область. Якщо у жовтні він був нейтральним, то тепер сягнув −40 базисних пунктів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Спред між прибутковістю по&nbsp;10-річним та&nbsp;3-місячним держоблігаціям США&nbsp;(б.&nbsp;п.). Джерело: ФРС США
Спред між прибутковістю по 10-річним та 3-місячним держоблігаціям США (б. п.). Джерело: ФРС США
За графіком видно, що таке явище відбувалося перед усіма рецесіями (сірі вертикальні смуги на діаграмі), які траплялися в американській економіці за останні 45 років. Так що ймовірність спаду наступного року дуже висока, а вирішальним фактором стане рівень, на якому в цей момент буде інфляція. Нині вона становить 7,7% у річному вираженні. За її падіння до 2,0-3,0% у ФРС з’явиться простір зниження ставки боротьби з рецесією.
Однак якщо інфляція так і не опуститься нижче 5,0% (що ймовірно), то Федрезерв навряд чи піде на істотне зменшення ставки з метою підтримки економіки. Ось тоді і сформуються всі умови для «ідеального шторму». Але найнепередбачуваніші події можуть виникнути на тлі посилення геополітичної напруженості.З цієї причини глобальний попит на долар США зберігатиметься.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
У валютній парі EURUSD було сформовано новий рівень підтримки — 0,9992. Очікується подальше зміцнення євро до рівня 1,0491, але воно буде короткочасним. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. Долар США в поточних макроекономічних реаліях залишається найсильнішою валютою. ФРС «агресивніше» підвищує ставку і скорочує свій баланс, а ось ЄЦБ для зміцнення євро дозволити собі подібні заходи не може.
За матеріалами:
RoboForex
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