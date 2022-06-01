Валютний прогноз: Німеччина у "заручниках" у країн Південної Європи? Інфляція у ФРН – на максимальній позначці за 50 років — Finance.ua

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Валютний прогноз: Німеччина у "заручниках" у країн Південної Європи? Інфляція у ФРН – на максимальній позначці за 50 років

Вчора 12:20 — Фондовий ринок

Валютний прогноз: Німеччина у «заручниках» у країн Південної Європи? Інфляція у ФРН — на максимальній позначці за 50 років

Автор: Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у Німеччині продовжує зростати. Попередні дані за травень, що вийшли вчора, зафіксували її на рівні 7,9% г/г, що є максимумом за 50 років. Пенсійні накопичення німців продовжують «танути на очах» і невідомо, наскільки вистачить їхнього терпіння. Справа в тому, що основну частку німецьких пенсійних фондів займають держоблігації ФРН, які мають негативну прибутковість.

Ставка ЄЦБ та споживча інфляція у Німеччині р/р (%). Джерело: bloomberg.com

Якщо найближчим часом інфляція різко не сповільниться, то населення може перейти до активних витрат своїх заощаджень, щоб взагалі не втратити все. А це вже загрожує «розкручуванням» інфляційної «спіралі». Звичайно, ЦБ міг би терміново збільшити ставку, щоб уникнути такого сценарію. Але вся проблема в тому, що Німеччина входить до єврозони, де рішення щодо ставки приймає ЄЦБ. А він не може негайно підняти ставку через боргові проблеми країн Південної Європи. З цієї причини інфляція продовжить планомірно з’їдати накопичення бюргерів. Якщо ж до зими ціни на енергоносії не впадуть, а то й зростуть, то показник інфляції в Німеччині стане двозначним.

Інфляція у Франції прискорилася до чергового історичного максимуму — 5,2% у річному обчисленні. На тлі уповільнення французької економіки за підсумками І кварталу 2022 року до −0,2% зростають ризики стагфляції. Це змушує ЄЦБ підвищувати облікову ставку та «згортати» програму кількісного пом’якшення. Найімовірніше, що цикл збільшення ставки розпочнеться вже у липні цього року — вперше за десятиліття. Втім, подібні заходи навряд чи допоможуть суттєво уповільнити зростання цін у ЄС, оскільки суверенний дефолт Італії чи Іспанії є набагато більшим лихом для ЄЦБ.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD єдина європейська валюта не змогла подолати 1,0811. Якщо EUR «утримає» рівень 1,0752, USD може все ж таки ослабнути до 1,0855. На думку аналітика, подальше посилення євро у довгостроковій перспективі є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу. У короткостроковій перспективі у разі підвищення облікової ставки ЄЦБ євро у парі з доларом США продовжить корекційне зростання.

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