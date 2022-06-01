Валютний прогноз: Німеччина у "заручниках" у країн Південної Європи? Інфляція у ФРН – на максимальній позначці за 50 років — Finance.ua

Інфляція
у Німеччині продовжує зростати. Попередні
дані за травень, що вийшли вчора,
зафіксували її на рівні 7,9% г/г, що є
максимумом за 50 років. Пенсійні накопичення
німців продовжують «танути на очах»
і невідомо, наскільки вистачить їхнього
терпіння. Справа в тому, що основну
частку німецьких пенсійних фондів
займають держоблігації ФРН, які мають
негативну прибутковість.
Ставка
ЄЦБ та споживча інфляція у Німеччині
р/р (%). Джерело: bloomberg.com
Якщо
найближчим часом інфляція різко не
сповільниться, то населення може перейти
до активних витрат своїх заощаджень,
щоб взагалі не втратити все. А це вже
загрожує «розкручуванням» інфляційної
«спіралі». Звичайно, ЦБ міг би
терміново збільшити ставку, щоб уникнути
такого сценарію. Але вся проблема в
тому, що Німеччина входить до єврозони,
де рішення щодо ставки приймає ЄЦБ. А
він не може негайно підняти ставку через
боргові проблеми країн Південної Європи.
З цієї причини інфляція продовжить
планомірно з’їдати накопичення бюргерів.
Якщо ж до зими ціни на енергоносії не
впадуть, а то й зростуть, то показник
інфляції в Німеччині стане двозначним.
Інфляція
у Франції прискорилася до чергового
історичного максимуму — 5,2% у річному
обчисленні. На тлі уповільнення
французької економіки за підсумками І
кварталу 2022 року до −0,2% зростають ризики
стагфляції. Це змушує ЄЦБ підвищувати
облікову ставку та «згортати»
програму кількісного пом’якшення.
Найімовірніше, що цикл збільшення ставки
розпочнеться вже у липні цього року —
вперше за десятиліття. Втім, подібні
заходи навряд чи допоможуть суттєво
уповільнити зростання цін у ЄС, оскільки
суверенний дефолт Італії чи Іспанії є
набагато більшим лихом для ЄЦБ.
Графік
валютної пари EURUSD, D1.
У
валютній парі EURUSD єдина європейська
валюта не змогла подолати 1,0811. Якщо EUR
«утримає» рівень 1,0752, USD може все ж
таки ослабнути до 1,0855. На думку аналітика,
подальше посилення євро у довгостроковій
перспективі є малоймовірним. ФРС має
можливість проводити «жорсткішу»
монетарну політику і вже запустила
процес підвищення облікової ставки з
одночасним скороченням балансу. У
короткостроковій перспективі у разі
підвищення облікової ставки ЄЦБ євро
у парі з доларом США продовжить корекційне
зростання.