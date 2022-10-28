Валютний прогноз: курс долара США знижується – зміна тренда чи корекція? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: курс долара США знижується – зміна тренда чи корекція? Вчора 08:50 — Валюта

За даними The Wall Street Journal, вже у грудні цього року регулятор може розглянути питання уповільнення темпу зростання процентних ставок. Остаточне рішення залежатиме від прогресу боротьби з інфляцією, обстановки ринку праці та загальної ситуації економіки. Різке посилення монетарної політики ФРС і підвищення ставки з іпотеки почали приносити свої плоди в боротьбі з інфляцією. Дані, що вийшли у вівторок, зафіксували зниження цін на нерухомість у США другий місяць поспіль — такої динаміки на ринку нерухомості не спостерігалося всі останні роки. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Composite Home Price NSA Index (б. п.). Джерело: tradingeconomics.com

Високі ціни на будинки разом з іпотечними кредитами, що різко подорожчали, зробили нерухомість малодоступною для більшості громадян. Фондовий ринок позитивно відреагував такі дані, оскільки вони дають надію, що ФРС незабаром зупинить процес підвищення ставки. Але навряд чи поточний позитив триватиме довго.

Середня відсоткова ставка за контрактом на 30-річну іпотеку із фіксованою ставкою у США (%). Джерело: bloomberg.com

Завтра вийдуть дані щодо ВВП США за III квартал. Консенсус-прогноз передбачає зростання на 1,8%, тоді як індикатор «nowcast» вказує на +2,9%. Попередні 2 квартали зростання економіки було негативним. Основні фактори, які визначатимуть настрої учасників ринку, такі:

Макроекономічна статистика.

Звіти корпорацій.

Геополітична напруга.

Коливання цін на енергоносії.

Дії та риторика регуляторів.

Fitch Ratings очікує входження економіки США у рецесію до середини 2023 року, тільки вже не технічну, а повноцінну. Раніше президент США Джо Байден (Joseph Biden, Jr.) припустив, що його країна може зіткнутися з економічною рецесією, проте вона не матиме серйозного характеру. Тим часом, міністр торгівлі США Джина Раймондо (Gina Raimondo) не виключила, що в США можлива значна рецесія.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD було сформовано досить широкий ціновий канал: 0,9569-1,0033. Очікується подальше зниження євро до рівня 0,9450. На думку аналітика, суттєве посилення EUR малоймовірне, а ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

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