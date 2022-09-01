Валютний прогноз: інфляція в ЄС прискорюється, а американський долар міцнішає — Finance.ua

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Валютний прогноз: інфляція в ЄС прискорюється, а американський долар міцнішає
Річна інфляція в 19 країнах єврозони, за попередньою оцінкою Євростату, за серпень прискорилася до рекордних 9,1% із 8,9% місяцем раніше. Таким чином, інфляція в єврозоні знову оновила історичний максимум. З високою ймовірністю таке стрімке зростання цін змусить ЄЦБ підвищувати облікову ставку більш «агресивно», оскільки громадяни, чиї заощадження знецінюються, почнуть конвертувати їх в інші товари та послуги. У такому разі є ризик розвитку «інфляційної спіралі», коли простого підвищення облікової ставки та скорочення балансу ЦП для стабілізації ситуації може виявитися недостатньо,. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Основною причиною високих темпів зростання споживчої інфляції в ЄС стало збільшення цін на природний газ та продовольство. Аномальна посуха призвела до обмілення річок та падіння електрогенерації АЕС у Франції. Проблеми з постачанням газу з рф змусили ЄС закуповувати цей товар у всьому світі з метою заповнити свої сховища перед зимою. На думку аналітиків Zero Hedge, Китай продав Німеччині ЗПГ, раніше куплений у росії. Така складна логістична схема призвела до різкого зростання вартості газу в ЄС.
Вранці в середу ціна 1 000 кубометрів газу намагалася подолати рівень 3 000 USD. На момент написання коментаря котирування опустилися до позначки 2 500 USD. Варто нагадати, що на піку сировинного «суперциклу» в 2008 році ціна на максимум досягала позначки 550 USD (344 EUR). Усі наступні роки цей показник залишався нижчим аж до 2021 року. А зараз, коли в парі EURUSD досягнуто паритету, вартість 1000 куб. м природного газу перевищує показники 2008 року більш як у 7 разів. Йдеться про товар першої потреби, без якого економіка просто фізично не зможе функціонувати. Без перебільшення для промисловості ФРН це буде найважча зима.
У валютній парі EURUSD на позначці 0,9923 сформувався рівень підтримки. Як і раніше, очікується подальше падіння євро до рівня 0,9855. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу. При цьому падіння товарних та фондових ринків продовжиться й у вересні.
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