Валютний прогноз: інфляція в ЄС прискорюється, а американський долар міцнішає — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: інфляція в ЄС прискорюється, а американський долар міцнішає Вчора 08:50 — Валюта

Річна інфляція в 19 країнах єврозони, за попередньою оцінкою Євростату, за серпень прискорилася до рекордних 9,1% із 8,9% місяцем раніше. Таким чином, інфляція в єврозоні знову оновила історичний максимум. З високою ймовірністю таке стрімке зростання цін змусить ЄЦБ підвищувати облікову ставку більш «агресивно», оскільки громадяни, чиї заощадження знецінюються, почнуть конвертувати їх в інші товари та послуги. У такому разі є ризик розвитку «інфляційної спіралі», коли простого підвищення облікової ставки та скорочення балансу ЦП для стабілізації ситуації може виявитися недостатньо,. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у ЄС (%). Джерело: Bloomberg

Основною причиною високих темпів зростання споживчої інфляції в ЄС стало збільшення цін на природний газ та продовольство. Аномальна посуха призвела до обмілення річок та падіння електрогенерації АЕС у Франції. Проблеми з постачанням газу з рф змусили ЄС закуповувати цей товар у всьому світі з метою заповнити свої сховища перед зимою. На думку аналітиків Zero Hedge, Китай продав Німеччині ЗПГ, раніше куплений у росії. Така складна логістична схема призвела до різкого зростання вартості газу в ЄС.

Вартість природного газу в ЄС (USD за 1000 куб. м). Джерело: tradingview.com

Вранці в середу ціна 1 000 кубометрів газу намагалася подолати рівень 3 000 USD. На момент написання коментаря котирування опустилися до позначки 2 500 USD. Варто нагадати, що на піку сировинного «суперциклу» в 2008 році ціна на максимум досягала позначки 550 USD (344 EUR). Усі наступні роки цей показник залишався нижчим аж до 2021 року. А зараз, коли в парі EURUSD досягнуто паритету, вартість 1000 куб. м природного газу перевищує показники 2008 року більш як у 7 разів. Йдеться про товар першої потреби, без якого економіка просто фізично не зможе функціонувати. Без перебільшення для промисловості ФРН це буде найважча зима.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD на позначці 0,9923 сформувався рівень підтримки. Як і раніше, очікується подальше падіння євро до рівня 0,9855. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу. При цьому падіння товарних та фондових ринків продовжиться й у вересні.

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