Валютний прогноз: інфляція у США сповільнюється, ФРС "змінить гнів на милість"? — Finance.ua
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Валютний прогноз: інфляція у США сповільнюється, ФРС "змінить гнів на милість"?

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Минулого місяця інфляція у Штатах опустилася до 7,1% із 7,7% у жовтні. Аналітики очікували, що показник складе 7,3%, але фактичні дані виявилися значно кращими. Дуже показовою буде реакція Федрезерва на зниження інфляційних ризиків. Різкого розвороту в монетарній політиці очікувати не варто, але «яструбиної» риторики будь-якому разі зменшиться у 2023 році. При цьому є ймовірність, що регулятор візьме паузу в циклі підвищення ставок з початку нового року. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Валютний прогноз: інфляція у США сповільнюється, ФРС "змінить гнів на милість"?
Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com
У середу відбулося засідання ФРС США, на якому було ухвалено рішення про підвищення облікової ставки. Регулятор, як і планував, збільшив її на 0,50%, проте з урахуванням нових даних щодо інфляції не можна було виключати зростання на 0,25%. Однак цього не сталося, фондові ринки не отримали наприкінці року шансу на «різдвяне ралі».
Такі позитивні результати стали можливими завдяки падінню цін на енергоносії, яке було викликане локдауном у Китаї. Якщо КНР активно відновлюватиме обсяги виробництва, попит на нафту і газ різко зросте, що викличе новий ціновий «виток». Через це споживча інфляція почне збільшуватися в усьому світі, зокрема й у США з їх «розігрітим» ринком праці. Цей фактор Федрезерву доведеться завжди враховувати.
Одночасно зараз складається сприятлива ситуація для зростання вартості дорогоцінних металів. Вони мають всі шанси відновитися до позначок початку поточного року, і це навряд чи залишиться «поза полем зору» великих інституційних інвесторів.
Валютний прогноз: інфляція у США сповільнюється, ФРС "змінить гнів на милість"?
Графік валютної пари XAUUSD, D1.
У парі XAUUSD сформувався рівень опору на позначці 1824,85 USD. Підтримка на 1778,45 USD була «пробита». Якщо ціна закріпиться над 1778,45 USD, то зможе досягти рівня 1858,55 USD. Поточні макроекономічна та політична ситуації у світі сприяють зростанню вартості золота. «Переламати» існуючий висхідний тренд здатне лише падіння котирувань нижче за рівень 1765,85 USD. У такому разі золото може подешевшати до $1702,68 за тройську унцію.
За матеріалами:
RoboForex
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