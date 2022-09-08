Валютний прогноз: газ у Європі подешевшав, але ризики для економіки ЄС залишаються — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: газ у Європі подешевшав, але ризики для економіки ЄС залишаються Вчора 10:25 — Валюта

Ціни на газ розпочали свій неквапливий рух униз. «Блакитне паливо» у США впало в ціні на 12% за останні 5 робочих днів, у Європі зниження від максимальних значень становило 29% за 8 днів. Газові сховища в Німеччині заповнені більш ніж на 80%, що говорить про швидкий спад попиту на цю сировину. Надалі ситуація в енергетиці ЄС залежатиме від того, наскільки холодною буде зима. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у ЄС (%). Джерело: Bloomberg

Вранці у середу ціна 1 000 кубометрів газу впала рівеня 2 500 USD. На момент написання коментаря котирування опустилися до позначки 2 150 USD. Варто нагадати, що на піку сировинного «суперциклу» в 2008 році ціна на максимум досягала позначки 550 USD (344 EUR). Усі наступні роки цей показник залишався нижчим аж до 2021 року. А зараз, коли в парі EURUSD досягнуто паритету, вартість 1000 куб. м природного газу перевищує показники 2008 року більш ніж у 4 рази. Йдеться про товар першої потреби, без якого економіка просто фізично не зможе функціонувати. Без перебільшення для промисловості ФРН це буде найважча зима — запасів газу в сховищах може не вистачити.

Підвищення ставки ФРС та ЄЦБ не дозволить енергетичної кризи, не знизить тиск на ланцюжки поставок і не вплине на клімат. У той же час, при збільшенні витрат з боку адміністрації Байдена «посилення» монетарної політики навряд чи буде ефективним. Воно може викликати низку банкрутств домогосподарств через непомірні витрати на іпотеку і спровокувати нову, нехай не таку значну, як у 2008 році, кризу нерухомості. Принаймні поки вона в США дешевшає. Ринок за кілька останніх місяців перестав бути «майданчиком продавців» і зараз цілком у владі покупців.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD на позначці 0,9923 було пробито рівень підтримки. Як і раніше, очікується подальше падіння євро до рівня 0,9840. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу. При цьому падіння товарних та фондових ринків продовжиться і у вересні. Інвестори вже закладають погіршення глобальної економічної ситуації у ринкові ціни.

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