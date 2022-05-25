Валютний прогноз: девальвація євро скасовується? Інфляція у єврозоні може змусити ЄЦБ підвищити ставку — Finance.ua

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Валютний прогноз: девальвація євро скасовується? Інфляція у єврозоні може змусити ЄЦБ підвищити ставку

Вчора 14:48 — Валюта

Автор: Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у єврозоні «набирає обертів». У діловій пресі серйозно обговорюються ризики стагфляції. Глава ЄЦБ Крістін Лагард (Christine Lagarde) упевнено відкидає стагфляційний сценарій для світової економіки загалом та єврозони зокрема. Вона вважає, що економіка Китаю у ІІ півріччі 2022 року відновиться, а ціни на продовольство та енергоносії стабілізуються. Це призведе до зниження глобальної інфляції та позитивно позначиться на світових економіках. Проте, ринки вже готуються до першого підвищення ставки ЄЦБ за останні 10 років. Річна ставка кредитування Euribor зросла до 0,35%. Востаннє банки «першого кола» кредитували один одного за такою ставкою наприкінці 2014 року перед тим, як ЄЦБ запустив масштабну програму кількісного пом’якшення (QE).

12 місяців Euribor rate. Джерело: uribor-rates.eu

Найімовірніше, у липні цього року ЄЦБ підвищить ставку з поточних негативних значень. Регулятор змушений почати жорсткість монетарної політики при тому, що економіка єврозони різко сповільнюється. Інфляція близько 8% і змушує ЄЦБ піднімати ставку. Дане рішення може мати важкі наслідки.

Прибутковість за грецькими та італійськими держоблігаціями вже підходить до критичних позначок. Незрозуміло, що робитиме ЄЦБ, якщо їхня прибутковість продовжить зростання. З одного боку, необхідно боротися з інфляцією, з другого — не можна допустити суверенного дефолту ні Греції, ні Італії. Залишається загадкою, як регулятор має намір вирішувати цю проблему. Якщо її проігнорувати, темпи цінового зростання споживчих товарів у річному вимірі перевищать позначку 10%. На тлі зниження обсягів виробництва стагфляція вже не здається такою малоймовірною.

У валютній парі EURUSD єдина європейська валюта зміцнилася із середини травня на 3,75%. Якщо EUR подолає рівень 1,0768, USD може послабитись до 1,0855. На думку аналітика, подальше посилення євро є малоймовірним. ФРС проводить жорсткішу монетарну політику і вже розпочала цикл підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу. Незважаючи на сигнали про ймовірні «дзеркальні» дії ЄЦБ, у Федрезерва більше простору для маневру: на даний момент долар США істотно дорожчий за єдину європейську валюту. У довгостроковій перспективі, найімовірніше, у парі EURUSD настане паритет.

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