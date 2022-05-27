Валютну революцію в США перенесли: чомусь відклали запуск «криптодоллара» — Finance.ua

Валютну революцію в США перенесли: чомусь відклали запуск «криптодоллара»

Вчора 23:40 — Фінтех і Картки

Цифровий долар навряд чи з’явиться раніше, ніж за п’ять років. Необхідні заходи безпеки для побуту цифрової валюти центрального банку (ЦВЦП) у США можуть бути запроваджені лише до 2027 року — до такого нововведення місцеві регулятори не готові.

Про це на засіданні комітету з фінансових послуг Палати представників США заявила віцеголова Федеральної резервної системи (ФРС) Лаель Брейнард, повідомляє Coinbase . За її словами, без схвалення Білого дому та Конгресу це питання навряд чи просунеться, а це передбачає тривалі дебати.

«Це займає багато часу... Може знадобитися п’ять років, щоб запровадити необхідні функції безпеки та конструктивні особливості», — сказала Брейнард.

При цьому вона вважає, що ФРС має прискорити темпи реалізації цього проєкту, щоб посилити позиції США на міжнародній фінансовій арені. Чиновниця наголосила, що глобальний статус долара не варто сприймати як належне.



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«Інші великі держави випускають власні цифрові валюти. Тому ми повинні подумати, чи Сполучені Штати збережуть домінування, якщо у нас такої не буде», — додала заступник голови Федрезерву.

За її словами, ФРС планує запровадити обмеження для державної криптовалюти, щоб вона використовувалася лише як платіжний засіб, а не для інвестицій. Тому він зможе співіснувати зі стейблкойнами та наявною фінансовою системою.

«Я дійсно бачу у цифрового долара потенціал як доповнення до більш стабільної та ефективної системи, яка включатиме стейблкоіни та гроші комерційних банків. Тому потенційно це може сприяти інноваціям у приватному секторі», — сказала Лаель Брейнард.

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Також вона визнала, що у керівництві регулятора є противники ідеї запровадження ЦВЦП. Зокрема, керуючий ФРС Крістофер Уоллер налаштований скептичніше — він стверджує, що багато доларових транзакцій вже є цифровими.

Проте центральні банки близько 90 країн, включаючи Україну, вже вивчають можливість запуску державних криптовалют. Деякі проєкти вже перебувають на етапі тестування, але головним конкурентом США є Китай, який активно впроваджує цифровий юань у життя громадян.

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