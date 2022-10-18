Валютні пари, акції, криптовалюти: міжнародний бренд Esperio проводить акцію до свого 10-річчя — Finance.ua

Валютні пари, акції, криптовалюти: міжнародний бренд Esperio проводить акцію до свого 10-річчя Вчора 10:31 — Фондовий ринок

Валютні пари, акції, криптовалюти: міжнародний бренд Esperio проводить акцію до свого 10-річчя

На честь свого ювілею глобальний брокер Esperio надає усім своїм клієнтам статус VIP Gold за спеціальними святковими умовами.

Варто відзначити, що зазвичай такий статус надають лише власникам торгових рахунків з сумою власних коштів від $100 тис. Адже VIP Gold розгортає одразу кілька можливостей, недоступних на стандартному рахунку. А саме:

Empower CashBack у розмірі до 13 %, що передбачає часткове відшкодування витрат за торговими позиціями, закритими в розрахунковий період. Детальну інформацію про умови Empower CashBack, включно з прикладами розрахунку, розміщено на офіційному сайті Esperio;

особистий фінансовий консультант, який надає всебічне підтримання в режимі 24/7, за винятком спеціально оголошених святкових днів та банківських канікул;



щомісячні нарахування на депозит у розмірі 3 % від суми коштів на торговому рахунку клієнта на кінець розрахункового місяця за вирахуванням поповнень упродовж розрахункового місяця (за умови активної торгівлі табез виведення коштів);



компенсація негативних свопів у розмірі 20 % (на торговий рахунок VIP-клієнта з 1 по 5 число кожного місяця, наступного за розрахунковим).



Щоби здобути статус VIP GOLD необхідно виконати одну з двох дій:

1. Зареєструвати особистий кабінет в Esperio та внести на торговий рахунок будь-яку суму від 100 доларів США в період з 10 до 31 жовтня 2022 року (одноразово або частинами);

2. Внести на вже відкритий торговий рахунок Esperio будь-яку суму від 100 доларів США в період з 10 до 31 жовтня 2022 (одноразово або частинами).

Варто зазначити, що торгові умови Esperio є одними з найвигідніших серед аналогічних пропозицій на ринку. Клієнти компанії мають чистий спред від надійних провайдерів ліквідності, наскрізну обробку торгових запитів, швидкість виконання <100 ms, Market Execution без реквот, кредитне плече до 1:1000.

Безпека гарантована багаторівневою системою захисту. Операції поповнення та виведення коштів із торгового рахунку клієнти брокера виконують через платіжні системи: SEPA, Visa, Mastercard, Piastrix та інші.

У лінійці фінансових інструментів, що регулярно оновлюється й поповнюється, представлені сотні активів у кількох групах: ETF, акції, індекси, метали, криптовалюти, енергетичні ресурси, валютні пари.

Усім клієнтам забезпечується цілодобове підтримання, доступ до програм лояльності, можливість навчання на майданчиках партнерів.

Довідка:

брокер Esperio представлений на ринку роздрібних послуг онлайн-трейдингу з 2012 року;

десять років тому материнська компанія OFG Cap. Ltd здобула сертифікат SVGFSA як міжнародна бізнес-компанія (International Business Company) і заснувала бренд Esperio для ведення глобального бізнесу у сфері онлайн-трейдингу;

у період із 2015 до 2020 року в Esperio створено сервіси для VIP, інвестиційні портфелі та інвестиційний Фонд;

у 2021 році щорічний торговельний обіг Esperio вперше перевищив $1 млрд. Відповідно до стратегії розвитку, компанія планує вихід на ринки Африки та Латинської Америки;

Esperio відзначений престижними нагородами від асоціацій професійних трейдерів на фінансових ринках та експертів галузі як «Найкращий криптоброкер 2022», «Найкраща партнерська програма 2022» та «Найкращий Форекс-брокер 2022» за версією премії World Forex Award.

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