Валютні обмеження та курс долара: що відбувається з валютою на початку квітня — Finance.ua
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Валютні обмеження та курс долара: що відбувається з валютою на початку квітня

Вчора 12:00Валюта
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Національний банк з початку війни 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 гривень за долара. Продаж валюти населенню та бізнесу заборонений, проте є виключення.
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Продаж валюти

У період воєнного часу обмеження на продаж іноземної валюти (готівкової та безготівкової) відсутні.
Продати іноземну валюту можна у відчинених відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та в обмінниках і через онлайн-банкінг.
За даними онлайн-банкінгу банків, станом на 3 квітня курс долара у банках такий:
  • ПриватБанк — 29,25/29,59 грн;
  • Ощадбанк — 29,25/29,70 грн;
  • Monobank — 29,26/29,99 грн.
За даним спеціалізованих сайтів, середні курси валют по Україні 3 квітня становлять купівля: 31,70 гривень за долар, продаж: — 32,00 гривень. Втім, купити валюту можна лише неофіційно.

Винятки для валютних операцій

Купівля іноземної валюти заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року), крім:
  • територій, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором
  • придбання товарів критичного імпорту для бізнесу.

Зняття готівки з рахунків в іноземній валюті

Зняти кошти з валютного рахунку в Україні можна:
  • у гривні у розмірі 100 тис. грн на день;
  • у валюті рахунку в еквіваленті 100 тис. грн на день без комісій.
Наприклад, якщо є доларовий рахунок, можна зняти з нього в касі відділень банку близько 3,4 тис. доларів на день, якщо рахунок в євро, тоді зняти можна 3 тис. євро на день.

Зняття коштів з рахунків за кордоном:

ліміт до 100 тис. грн в еквіваленті на день також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках;
крім того, встановлено ліміт на зняття валюти з гривневих рахунків обсягом до 100 тис. грн на місяць.

Перекази в іноземній валюті

Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені. Серед винятків, зокрема, оплата витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах, транспортуванням хворих та оплата навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном.

Вивезення валютних цінностей за кордон

Національний банк 13 березня повернув вимогу, яка діяла до 4 березня 2022 року, й передбачає необхідність надавати підтвердні документи під час переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті).
Таке рішення покликане запобігти неконтрольованому виведенню капіталу за кордон.
Громадяни, як і раніше, мають декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті), під час їхнього фізичного переміщення за кордон. Ця вимога не змінювалася.
Для вивезення потрібні документи про зняття готівки з власних рахунків у банку. Відповідні документи можуть бути отримані у відділеннях або філіях банків під час здійснення операцій. Термін дії — 90 календарних днів.
За матеріалами: РБК-Україна
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