Валенсія вводить обмеження: надає безкоштовний проїзд замість старого авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Валенсія вводить обмеження: надає безкоштовний проїзд замість старого авто

Світ
1
Валенсія вводить обмеження: надає безкоштовний проїзд замість старого авто
Валенсія вводить обмеження: надає безкоштовний проїзд замість старого авто
Влада Валенсії пом’якшує обмеження для власників старих автомобілів у межах запровадження Зони низьких викидів (ZBE).
Читайте також
Що пропонують
Власникам таких авто пропонують безкоштовний проїзд на автобусах EMT. З кінця 2024 року у місто заборонено в’їзд бензиновим автомобілям, випущеним до 2001 року, та дизельним — до 2006 року. З 2026-го це обмеження пошириться і на машини з інших провінцій.
Яка компенсація
Щоб компенсувати незручності, власникам старих авто нададуть безкоштовний проїзний на два роки або до моменту купівлі нового автомобіля. Обмеження вводяться поетапно й діятимуть у повному обсязі до 2028 року.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, в Іспанії існує велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.
Особливості ПДР та суми штрафів в Іспанії:
  • в Іспанії водії, в яких у водійському посвідченні є позначка про проблеми із зором, зобов’язані носити окуляри або контактні лінзи за кермом. Якщо поліція застане такого водія без корекційних засобів, йому загрожує штраф у розмірі 200 євро.
  • допустимий рівень алкоголю в крові становить 0,5 проміле для звичайних водіїв та 0,3 проміле для водіїв з водійським стажем менш як два роки та професійних водіїв;
  • під час їзди заборонено перекушування, поцілунки та гучна музика;
  • в Іспанії взимку діє правило: вікно автомобіля не повинно мати значних пошкоджень;
  • хто ігнорує швидкісні обмеження та створює реальну небезпеку на дорогах, в Іспанії передбачено жорсткі заходи. За особливо грубі порушення швидкісного режиму водієві доведеться розщедритися на значну суму 600 євро;
  • водіння у п’яному вигляді — це досить серйозне порушення, яке може призвести до кримінального провадження. У середньому за таке порушення водієві доведеться заплатити від 500 до 1 тис. євро залежно від ступеня сп’яніння.

Збираєтеся в омріяну подорож? Замовляйте Зелену картку на Finance.ua за кілька кліків

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.