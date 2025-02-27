Валенсія вводить обмеження: надає безкоштовний проїзд замість старого авто — Finance.ua

Валенсія вводить обмеження: надає безкоштовний проїзд замість старого авто Сьогодні 18:33 — Світ

Валенсія вводить обмеження: надає безкоштовний проїзд замість старого авто

Влада Валенсії пом’якшує обмеження для власників старих автомобілів у межах запровадження Зони низьких викидів (ZBE).

Що пропонують

Власникам таких авто пропонують безкоштовний проїзд на автобусах EMT. З кінця 2024 року у місто заборонено в’їзд бензиновим автомобілям, випущеним до 2001 року, та дизельним — до 2006 року. З 2026-го це обмеження пошириться і на машини з інших провінцій.

Яка компенсація

Щоб компенсувати незручності, власникам старих авто нададуть безкоштовний проїзний на два роки або до моменту купівлі нового автомобіля. Обмеження вводяться поетапно й діятимуть у повному обсязі до 2028 року.

Нагадаємо, в Іспанії існує велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.

Особливості ПДР та суми штрафів в Іспанії:

в Іспанії водії, в яких у водійському посвідченні є позначка про проблеми із зором, зобов’язані носити окуляри або контактні лінзи за кермом. Якщо поліція застане такого водія без корекційних засобів, йому загрожує штраф у розмірі 200 євро.

допустимий рівень алкоголю в крові становить 0,5 проміле для звичайних водіїв та 0,3 проміле для водіїв з водійським стажем менш як два роки та професійних водіїв;

під час їзди заборонено перекушування, поцілунки та гучна музика;

в Іспанії взимку діє правило: вікно автомобіля не повинно мати значних пошкоджень;

хто ігнорує швидкісні обмеження та створює реальну небезпеку на дорогах, в Іспанії передбачено жорсткі заходи. За особливо грубі порушення швидкісного режиму водієві доведеться розщедритися на значну суму 600 євро;

водіння у п’яному вигляді — це досить серйозне порушення, яке може призвести до кримінального провадження. У середньому за таке порушення водієві доведеться заплатити від 500 до 1 тис. євро залежно від ступеня сп’яніння.

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