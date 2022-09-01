ВАКС вперше конфіскував статки російського олігарха — Finance.ua

ВАКС вперше конфіскував статки російського олігарха Вчора 18:03

Вищий антикорупційний суд конфіскував статки путінського олігарха Володимира Євтушенкова. Це перше подібне рішення українського суду.

Деталі: Зокрема, ВАКС конфіскував 17 об’єктів нерухомості загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів.

Також конфіскували частки олігарха в кількох українських фірмах, а саме:

42,09% у ТОВ «Електрозавод-ВІТ» (Запоріжжя)

59,2% у ТОВ «ІТМ-Україна» (Київ)

59,2% у ТОВ «Смарт Диджитал Солюшнс» (Київ)

42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр «ЗТЗ-Сервіс» (Запоріжжя)

34,21 % у АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування» (Запоріжжя).

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Широкої, Мойсака і Саландяк.

В Україні Євтушенков тричі (в 2008, 2010 і 2011 роках) отримував іменні пістолети «Форт» від Януковича і мав повне сприяння з боку тодішньої української влади.

Євтушенков — один з найбагатших людей росії. Станом на 2021 рік його статки складали 3,4 мільярди доларів. Один з його основних капіталів — АФК «Система». Вона володіє концерном «РТІ Системи», що входить до найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв’язку, радіотехнічне обладнання. Наприклад, стаціонарні радіолокаційні станції «Воронеж», які призначені для виявлення та супроводження балістичних ракет.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.