ВАКС ще на 2 місяці продовжив дію запобіжного заходу для Коболєва — Finance.ua
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ВАКС ще на 2 місяці продовжив дію запобіжного заходу для Коболєва

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Слідчий суддя ВАКС 9 серпня ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 230 млн грн ексголові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву у справі щодо премій.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Також суд залишив без змін процесуальні обов’язки, покладені на Коболєва, серед яких зокрема:
  • не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.
Перед цим Коболєв також написав у Facebook про продовження йому процесуальних обов’язків, включно з носінням електронного браслета.
За його словами, у трансляції засідання було відмовлено, через «недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів». Відсутність «широкого суспільного інтересу» була обґрунтована відсутністю запитів від преси, написав ексглава «Нафтогазу».
«Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було», — резюмував він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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