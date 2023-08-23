ВАКС націоналізував активи російського олігарха — Finance.ua

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ВАКС націоналізував активи російського олігарха

Казна та Політика
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ВАКС націоналізував активи російського олігарха
ВАКС націоналізував активи російського олігарха
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув у дохід держави належні російському олігарху активи — ТОВ «Аерок», яке входить до групи компаній «Група ЛСР» (рф).
Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.
Рішенням суду націоналізовано статутний капітал товариства на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.
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Підставою для націоналізації активів російського олігарха стали матеріали кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників.
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За даними слідства, ТОВ «Аерок» входить до складу групи компаній «Група ЛСР» власником якої є російський мільярдер. Це товариство — один із найбільших виробників продукції з газобетону, бетону. Воно постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об'єктів.
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Група компаній «Група ЛСР» сприяє веденню агресивної війни, сплачуючи податки і збори до державного бюджету рф у значних обсягах. Також вона бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої СВО, інвестує в будівництво житла для військовослужбовців держави-агресора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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