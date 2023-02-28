ВАКС конфіскував у російського бізнесмена акції українського банку — Finance.ua
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ВАКС конфіскував у російського бізнесмена акції українського банку

Фондовий ринок
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту і конфіскував активи російського бізнесмена у вигляді контрольного пакету акцій українського банку.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Зазначається, що на користь держави стягнено понад 80% акцій однієї з банківських установ.
«27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України „Про санкції“. Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи відповідача — 88,890583% акцій українського банку», — йдеться в повідомленні.
Згідно з даними порталу «Судова влада», мова йде про громадянина рф, президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера. Йому також належав контрольний пакет акцій «Першого інвестиційного банку» (PIN Bank).
У жовтні минулого року щодо Гінера Україна запровадила санкції через його зв’язок із корпорацією «Ростєх», яка постачає зброю й боєприпаси російській армії.
У листопаді 2022 року Шевченківський районний суд Києва передав акції Гінера у PIN Банку в управління АРМА. Також було заарештовано нерухомість банку та десять службових автомобілів. З 24 жовтня ці активи росіянина перейшли в управління АРМА «для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їхнього збереження та збереження їхньої економічної вартості».
За матеріалами:
УНІАН
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