ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-пропагандіста Артемія Лєбєдєва — Finance.ua

ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-пропагандіста Артемія Лєбєдєва
Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави дві квартири в центрі Києва російського дизайнера і блогера-пропагандіста Артемія Лебедєва.
Про це у своєму Фейсбук повідомила директор Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.
«Сьогодні ВАКС задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення активів рашистського блогера і пропагандиста Артемія Лебедєва — в дохід держави стягнуто дві квартири в центрі Києва», — написала вона.
При цьому, як випливає з повідомлення Центру протидії корупції, йдеться про квартиру площею 138 кв м на Ярославовому Валу та квартиру 193 кв м на вул. Саксаганського.
Перша квартира була записана безпосередньо на Лебедєва, іншу він переписав на свого товариша-програміста за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення рф.
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