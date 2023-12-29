Вакансії, розміщені наприкінці року, — найкращий шанс отримати роботу Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Вакансії, розміщені наприкінці року, — найкращий шанс отримати роботу

Бонні Ділбер, менеджерка з підбору персоналу з 9-річним досвідом, каже, що якщо технокомпанія публікує вакансію наприкінці або на початку року, то вона серйозно налаштована на її заповнення. Вона також дала поради, як скористатися цією ситуацією.

«Якщо ви бачите нову вакансію в цю пору року, подавайте заявку!», — каже Бонні. Як вона розповіла Business Insider, така вакансія означає, що компанія діятиме швидко і надаватиме пріоритет більш ефективному рекрутингу.

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«Люди, які займаються рекрутингом протягом тривалого часу, знають, що кінець року — один з найважчих періодів для найму. Важко планувати співбесіди з урахуванням графіків відпусток і запланованих вихідних як для кандидатів, так і для команд, що наймають працівників», — пояснює Ділбер.

Крім того, багато працевлаштованих людей не зацікавлені шукати нову роботу наприкінці року, оскільки це може вплинути на їхні бонуси, які часто виплачуються на початку нового року. Ті ж, хто все ж таки подає заявку на вакансію, можуть захотіти почати роботу на кілька місяців пізніше, щоб отримати ці бонуси, що може стати бар'єром для HR-менеджерів.

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У підсумку виходить, що багато менеджерів з персоналу та рекрутингових команд захочуть почекати до нового року, щоб опублікувати вакансії. Ті, хто розміщує вакансії в грудні, усвідомлюють, що матимуть проблеми з плануванням та управлінням процесом найму. Вони також знають, що у них буде більш обмежений вибір кандидатів.

«Вони будуть робити це лише тоді, коли потрібно терміново заповнити вакансію, а це означає, що ви можете розраховувати на те, що процес найму пройде швидко», — розповідає досвідчена рекрутерка.

Вона додала, що на вакансії, які публікуються в січні, також варто подаватися, бо це також місця, які дійсно потрібно заповнити швидко. За її словами, це можуть бути посади, які не можна було публікувати до затвердження нового бюджету, або ж ті, на які компанії не встигли найняти людей під час метушні зимових свят.

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«Я бачила, як менеджери з підбору персоналу призначають одразу кілька співбесід, просять пропустити скрінінг, щоб просуватися швидше, і самі переглядають резюме, щоб прискорити процес», — каже Бонні.

Вона говорить, що команди які зазвичай витрачають три-чотири тижні на процес найму, розширюють пропозиції менш ніж за два тижні, тому що відчувають гостру потребу в тому, щоб хтось закрив їхню вакансію.

Як використати нетерплячку компаній з вакансіями наприкінці року

Бонні Ділбер радить використовувати такі методи:

Фільтруйте дошки оголошень про вакансії, опубліковані за останні кілька днів. Це ролі, на які, швидше за все, буде менше кандидатів, і команди, які дійсно потребують найму в терміновому порядку. Спростіть командам з підбору персоналу процес планування зустрічей з вами. Наприклад, можна додати у своє резюме посилання на розклад або відмітку про готовність до співбесіди. Використовуйте спеціальну електронну пошту для пошуку роботи — це допоможе не пропустити жодної можливості призначити співбесіду. Будьте гнучкими щодо дати початку роботи. Якщо компанії терміново потрібно заповнити вакансію, вона може віддати перевагу кандидатам, які можуть приступити до роботи вже за кілька тижнів. Подумайте про те, щоб звернутися до HR-менеджерів. Оскільки в цю пору року у них заплановано менше зустрічей, найм може бути для них пріоритетом, а отже вони можуть бути більш відкритими до планування розмов безпосередньо з кандидатами.

«Ринок праці у 2023 році був складним, і початок 2024 року, ймовірно, буде схожим. Але компанії все ще наймають працівників, а люди все ще отримують чудові можливості», — вважає Бонні.

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