В Євросоюзі не змогли схвалити новий транш в 500 мільйонів євро для України — Finance.ua
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В Євросоюзі не змогли схвалити новий транш в 500 мільйонів євро для України

Казна та Політика
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В Євросоюзі не змогли схвалити новий транш в 500 мільйонів євро для України
В Євросоюзі не змогли схвалити новий транш в 500 мільйонів євро для України
В Європейському Союзі не змогли схвалити новий транш на суму 500 мільйонів євро на озброєння для України.
Про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони.
«Ми вирішили, що додаткові 500 мільйонів можуть бути виділені, але ми досі обговорюємо це. Я сподіваюсь, що будь-які перешкоди на шляху до схвалення цих коштів будуть подолані на цьому тижні», — сказав Боррель.
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Високий представник ЄС зазначив, що це питання обговорюється у технічних комітетах.
«Ми сьогодні не маємо одностайності щодо цього», — наголосив Боррель.
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За його словами, завдяки Європейському фонду миру, в рамках якого вже було виділено декілька траншів на військову підтримку України, вдалося заохотити країни-члени Євросоюзу виділити 10 мільярдів євро на воєнне озброєння.
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При цьому, Боррель сказав, що більшість країн підтримують збільшення фінансової межі фонду ще на 3,5 млрд євро. Він уточнив, що з цих коштів тільки половина суми передбачатиметься для України, а решта коштів буде виділена на інші потреби.
Нагадаємо, Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив 23 травня про виплату Україні чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.

Довідка Finance.ua:

  • Угорщина неодноразово заявляла про намір блокувати виділення додаткових коштів на військову допомогу для України в рамках Європейського фонду миру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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