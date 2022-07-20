В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців — Finance.ua

В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців Вчора 11:26 — Особисті фінанси

В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців

В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram

У відомстві зазначили, що спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

Читайте також Україна може приєднатися до єдиної європейської системи роумінгу

«Попередньо домовленості були на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З українського боку заяву підтримують «Київстар», Vodafone та lifecell.

Нагадаємо, 7 липня Європейська комісія закликала операторів мобільного зв’язку в країнах ЄС та України і надалі надавати українським біженцям можливість користуватись мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.