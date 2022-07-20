В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців — Finance.ua

В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців
В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.
У відомстві зазначили, що спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.
«Попередньо домовленості були на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З українського боку заяву підтримують «Київстар», Vodafone та lifecell.
Нагадаємо, 7 липня Європейська комісія закликала операторів мобільного зв’язку в країнах ЄС та України і надалі надавати українським біженцям можливість користуватись мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.
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