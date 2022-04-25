В Єврокомісії повідомили про підготовку "розумних санкцій" щодо імпорту російської нафти — Finance.ua

В Єврокомісії повідомили про підготовку "розумних санкцій" щодо імпорту російської нафти

Вчора 10:42 — Енергетика

В Єврокомісії повідомили про підготовку "розумних санкцій" щодо імпорту російської нафти

Європейський Союз готує «розумні санкції» щодо імпорту російської нафти, спрямовані на мінімізацію збитків для власної економіки.

Про це віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив виданню The Times

За його словами, Брюссель незабаром представить шостий пакет санкцій проти рф, що включатиме «певну форму» нафтового ембарго.

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«Ми працюємо над шостим пакетом санкцій, і одним із питань, які ми розглядаємо, є певна форма нафтового ембарго. Коли ми вводимо санкції, ми повинні робити це таким чином, щоб максимізувати тиск на росію, мінімізуючи шкоду для себе», — сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, Україна наполягає, що у шостому санкційному пакеті ЄС проти рф обов’язково має бути передбачено ембарго на імпорт російської нафти.

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