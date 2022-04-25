В Єврокомісії повідомили про підготовку "розумних санкцій" щодо імпорту російської нафти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Єврокомісії повідомили про підготовку "розумних санкцій" щодо імпорту російської нафти

Вчора 10:42Енергетика
337
В Єврокомісії повідомили про підготовку "розумних санкцій" щодо імпорту російської нафтиВ Єврокомісії повідомили про підготовку "розумних санкцій" щодо імпорту російської нафти
Європейський Союз готує «розумні санкції» щодо імпорту російської нафти, спрямовані на мінімізацію збитків для власної економіки.
Про це віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив виданню The Times.
За його словами, Брюссель незабаром представить шостий пакет санкцій проти рф, що включатиме «певну форму» нафтового ембарго.
Читайте також
«Ми працюємо над шостим пакетом санкцій, і одним із питань, які ми розглядаємо, є певна форма нафтового ембарго. Коли ми вводимо санкції, ми повинні робити це таким чином, щоб максимізувати тиск на росію, мінімізуючи шкоду для себе», — сказав Домбровскіс.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Україна наполягає, що у шостому санкційному пакеті ЄС проти рф обов’язково має бути передбачено ембарго на імпорт російської нафти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.