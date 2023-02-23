В ЄС зростають продажі нових легкових авто — Finance.ua

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В ЄС зростають продажі нових легкових авто

Технології&Авто
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В ЄС зростають продажі нових легкових авто
В ЄС зростають продажі нових легкових авто
За підсумками січня 2023 року продажі нових легковиків у країнах ЄС збільшились у річному обчисленні на 11,3% — до 760 041 од., повідомляє Укравтопром з посиланням на дані АСЕА.
Позитивні показники регіону відобразилися на трьох із чотирьох ключових ринків.
Найбільший приріст спостерігався в Іспанії (+51,4%) та Італії (+19,0%), за якими йшла Франція з більш скромним зростанням (+8,8%). Винятком стала Німеччина, де минулого місяця було зафіксовано падіння на 2,6%.
Протягом січня в ЄС продовжував зростати попит на електричні та гібридні авто. Реєстрації електромобілів (BEV) збільшились майже на 23% — до 71 984 шт. Гібриди (HEV) додали 22% до показника січня минулого року, їх обсяги зросли до 197 982 од.

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Водночас суттєво зменшились продажі гібридів з можливістю підключення до електромережі (PHEV). За місяць в ЄС було зареєстровано 53 649 таких авто (-9,9%).
Також продовжував скорочуватись ринок дизельних автомобілів. Впродовж місяця було зареєстровано 120 531 дизельне авто (-1,6%).
Найпопулярнішим типом пального у європейських водіїв залишається бензин. Реєстрація нових бензинових автомобілів в ЄС у січні зросла на 12,3% — до 288 325 шт.
В ЄС зростають продажі нових легкових авто
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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