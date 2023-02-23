В ЄС зростають продажі нових легкових авто — Finance.ua

В ЄС зростають продажі нових легкових авто 23.02.2023, 01:22 — Технології&Авто

В ЄС зростають продажі нових легкових авто

За підсумками січня 2023 року продажі нових легковиків у країнах ЄС збільшились у річному обчисленні на 11,3% — до 760 041 од., повідомляє Укравтопром з посиланням на дані АСЕА.

Позитивні показники регіону відобразилися на трьох із чотирьох ключових ринків.

Найбільший приріст спостерігався в Іспанії (+51,4%) та Італії (+19,0%), за якими йшла Франція з більш скромним зростанням (+8,8%). Винятком стала Німеччина, де минулого місяця було зафіксовано падіння на 2,6%.

Протягом січня в ЄС продовжував зростати попит на електричні та гібридні авто. Реєстрації електромобілів (BEV) збільшились майже на 23% — до 71 984 шт. Гібриди (HEV) додали 22% до показника січня минулого року, їх обсяги зросли до 197 982 од.

Водночас суттєво зменшились продажі гібридів з можливістю підключення до електромережі (PHEV). За місяць в ЄС було зареєстровано 53 649 таких авто (-9,9%).

Також продовжував скорочуватись ринок дизельних автомобілів. Впродовж місяця було зареєстровано 120 531 дизельне авто (-1,6%).

Найпопулярнішим типом пального у європейських водіїв залишається бензин. Реєстрація нових бензинових автомобілів в ЄС у січні зросла на 12,3% — до 288 325 шт.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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