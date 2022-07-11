В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу — Finance.ua
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В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу

Енергетика
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В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу
В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу, learngerman.dw.com
Євросоюз не бачить порушення санкцій у рішення Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для встановлення на російський газопровід «Північний потік-1».
Про це заявив речник Єврокомісії Тім МакФі на брифінгу у Брюсселі,.
«Ми пильно слідкуємо за ситуацією і взяли до уваги, що Канада вирішила повернути цю турбіну Німеччині. Одним із виправдань було використане те, що росія зменшить постачання газу по „Північному потоку-1“. Щодо санкцій, хочу нагадати, що вони не стосуються матеріалів і технологій, пов’язаних з природнім газом», — сказав МакФі.
У суботу уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти росії і відправити турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.
Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена на ремонт до Монреаля та «застрягла» там через санкції проти нафтогазової галузі росії через її війну в Україні.
Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що росія використає цю проблему як привід для закриття «Північного потоку-1» і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.
Український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке точкове зняття з росії санкційних обмежень і вважає це рішення «необґрунтованим та небезпечним для санкційного режиму».
Нагадаємо, на російському газопроводі «Північний потік-1» розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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