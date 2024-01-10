В ЄС запропонували фонд у 100 мільярдів євро для співпраці в оборонній промисловості — Finance.ua

В ЄС запропонували фонд у 100 мільярдів євро для співпраці в оборонній промисловості Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

В ЄС запропонували фонд у 100 мільярдів євро для співпраці в оборонній промисловості

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон оголосив пропозицію створення фонду у розмірі 100 мільярдів євро для стимулювання виробництва оборонної промисловості ЄС і співпраці між країнами, компаніями та іншими зацікавленими сторонами. Презентація Європейської оборонної інвестиційної програми (EDIP) запланована у лютому 2024 року.

Про це пише Politico.

Тьєррі Бретон, який відповідає за портфель оборонної промисловості Європейської комісії заявив про необхідність значного оборонного фонду у розмірі 100 мільярдів євро.

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«Щоб переконатися, що вся промисловість працює все більше і більше разом, нам потрібні стимули. Я вважаю, що нам потрібен величезний оборонний фонд, щоб допомогти прискоритися, навіть, ймовірно, у розмірі 100 мільярдів євро. (.) Я переконаний, що ми це зробимо», — сказав Бретон.

Він також додав, що лідери ЄС обговорять оборонні виклики на саміті на початку лютого. Рішення про виділення бюджетних коштів ЄС на оборонну промисловість має затвердити Європейська Рада.

Тьєррі Бретон має представити 27 лютого 2024 року Європейську програму оборонних інвестицій (EDIP) — грошовий банк, покликаний збільшити спільні закупівлі зброї і поставити ЄС на військові рейки шляхом нарощування внутрішнього виробництва зброї та боєприпасів.

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Глава внутрішнього ринку ЄС також наполягає на тому, що блок виконає своє завдання з виробництва мільйона артилерійських снарядів до весни, після того як торік країни-члени ЄС пообіцяли передати Україні 1 мільйон боєприпасів до березня.

За словами Бретона, можливо досягти мети з виробництва снарядів до березня або квітня.

Бретон сказав, що його команда завершує «бачення оборонної промисловості на кінець лютого», «яке буде обговорено на наступному саміті», запланованому на 1 лютого.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок (7 січня), що країни-члени ЄС «найпізніше 1 лютого потребують якомога більш точного огляду того, який конкретний внесок наші європейські партнери зроблять у підтримку України цього року».

Дебати щодо висновків між лідерами ЄС, ймовірно, посилять тиск на такі країни, як Франція, Італія та Іспанія, які, згідно з загальнодоступною інформацією, надали порівняно мало військових товарів Україні.

За даними Кільського інституту, який відстежує публічно оголошену військову допомогу Україні, торік Німеччина була другим найбільшим донором після США з 17,1 млрд євро, за нею йшла Велика Британія з 6,6 млрд євро, а також північні та східні країни-члени ЄС.

Для порівняння, Франція поки що виділила лише 0,54 млрд євро, Італія — 0,69 млрд євро, а Іспанія — 0,34 млрд євро.

В той же час, росія збільшила власне виробництво боєприпасів, а також отримала тисячі снарядів від свого союзника Північної Кореї.

На тлі занепокоєння з приводу достовірності обіцянок Україні, Бретон засудив офіційних осіб за сумніви з приводу цілей блоку щодо боєприпасів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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