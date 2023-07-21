В ЄС створили новий санкційний режим проти Ірану — Finance.ua

В ЄС створили новий санкційний режим проти Ірану Сьогодні 11:12

Рада Європейського Союзу сьогодні започаткувала новий режим обмежувальних заходів з огляду на воєнну підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України.

Про це йдеться у рішенні Ради ЄС. Зокрема, новий санкційний режим забороняє експорт з Євросоюзу до Ірану компонентів, які використовуються у конструюванні і виробництві безпілотних літальних апаратів.

Також цей режим забезпечує правове підґрунтя для запровадження візових заборон і замороження активів тих осіб, які відповідальні за підтримку або залучені до іранської програми з виробництва дронів.

Окрім цього, він доповнює раніше запроваджені три пакети санкцій, пов’язані з постачанням іранських дронів в Росію. Останній такий пакет проти фізичних і юридичних осіб запроваджувався у лютому 2023 року

Крім того, Рада ЄС сьогодні ввела нові санкції проти шести громадян Ірану за підтримку війни Росії проти України (постачання дронів) і підтримку сирійського режиму системами ППО. Активи цих осіб мають бути заморожені, а громадянам і компаніям з Євросоюзу заборонено надавати цим підсанкційним особам кошти. Також підсанкційним особам заборонено в'їзд до ЄС.

УНІАН За матеріалами:

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