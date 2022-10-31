В ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна — Finance.ua

В ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна Вчора 11:34 — Аграрний ринок

Франція разом із колегами в ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна після того, як росія вийшла із «зернової угоди».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, сухопутний коридор може проходити через Румунію та Польщу.

«У рамках ЄС я часто спілкуюся з колегами в ЄС, особливо з німецьким колегою, ми намагаємося з’ясувати, якщо цей маршрут більше не може проходити через Чорне море, то чи він може проходити по землі... зокрема, вивчаємо наземні маршрути через Румунію та Польщу», — сказав він в ефірі радіостанції RMC.

Нагадаємо, 29 жовтня росія заявила про свій вихід із «зернової угоди» нібито через «атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА».

У Міноборони рф заявили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито «з’ясувалося, що безпілотники для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки „зернового коридору“ у Чорному морі».

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська версія про нібито «удари дронами по Севастопольській бухті, які були запущені із зерновозів», є вигадкою хворих людей.

Варто зазначити, що незважаючи на вихід рф із угоди, ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден «зерновим коридором» у Чорному морі. Сторони попередили рф.

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