В ЄС очікують швидкого вирішення проблеми експорту українського зерна – Боррель — Finance.ua

В ЄС очікують швидкого вирішення проблеми експорту українського зерна – Боррель Вчора 13:45 — Аграрний ринок

В ЄС очікують швидкого вирішення проблеми експорту українського зерна – Боррель

У Європейському Союзі сподіваються, що за допомогою ООН вдасться знайти швидке рішення, яке дозволить забезпечити експорт українського зерна.

Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Стосовно вигаданого або реального впливу наших санкцій на треті країни, зокрема африканські, які значно залежать від російського й українського зерна та добрив. Дуже чітко зрозуміло, де полягає відповідальність за продовольчу кризу», — зазначив він.

За словами Борреля, санкції ЄС не спрямовані проти російського експорту зерна або добрив. Дотепер саме російська агресія та її блокада у Чорному морі не дозволяла Україні експортувати зерно.

Він наголосив, що переговори під егідою генерального секретаря ООН дозволять швидко вирішити цю проблему.

«Я поінформував своїх африканських колег, що ми готові допомогти їм у подоланні будь-яких ускладнень, з якими вони можуть стикнутися у зв’язку з нашими санкціями. І водночас закликав їх не дозволити обдурити себе брехнею та дезінформацією з боку російської влади стосовно цієї теми», — каже Боррель.

Зазначимо, що через російську агресію в Україні заблоковано понад 20 млн тонн зерна, що було призначено на експорт, зокрема в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

ЄС організував спеціальні коридори на кордонах з Україною для вивезення зерна суходолом, але це лише частково полегшує проблему.

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