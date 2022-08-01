В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії — Finance.ua

В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії Вчора 10:13 — Казна та Політика

В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії

В ЄС 1 серпня набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з росії — такий захід включили в п’ятий пакет санкцій, ухвалений 7 квітня 2022 року.

Про ці санкції проти країни-агресора раніше повідомили у Єврокомісії.

«З урахуванням продовження агресивної війни росії проти України та повідомлень про звірства, скоєні в Україні російськими збройними силами, Рада прийняла рішення ввести проти росії п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій», — йшлося у повідомленні.

В узгоджений пакет входить низка заходів, спрямованих на посилення тиску на російську владу та економіку, а також на обмеження ресурсів кремля для ведення агресії.

Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро.

Нагадаємо, Євросоюз 8 квітня опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.

Зокрема, з серпня 2022 року передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з росії.

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Економічна Правда За матеріалами:

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