В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії — Finance.ua

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В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії

Казна та Політика
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В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії
В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії
В ЄС 1 серпня набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з росії — такий захід включили в п’ятий пакет санкцій, ухвалений 7 квітня 2022 року.
Про ці санкції проти країни-агресора раніше повідомили у Єврокомісії.
«З урахуванням продовження агресивної війни росії проти України та повідомлень про звірства, скоєні в Україні російськими збройними силами, Рада прийняла рішення ввести проти росії п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій», — йшлося у повідомленні.
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В узгоджений пакет входить низка заходів, спрямованих на посилення тиску на російську владу та економіку, а також на обмеження ресурсів кремля для ведення агресії.
Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро.
Нагадаємо, Євросоюз 8 квітня опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.
Зокрема, з серпня 2022 року передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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