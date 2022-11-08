В японському місті тестують «вибори у смартфоні» — Finance.ua
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В японському місті тестують «вибори у смартфоні»

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В японському місті тестують «вибори у смартфоні»
В японському місті тестують «вибори у смартфоні»
В японському місті Цукуба, що неподалік від столиці Токіо, проходять вигадані вибори з метою тестування можливості голосування зі смартфона.
Про це повідомляє NHK.
Міська влада прагне провести реальні онлайн-вибори мера та міської ради вже у 2024 році.
Зазначається, що 8 листопада близько 14 тис. мешканців, які заздалегідь отримали спеціальні листівки, почали віддавати свої віртуальні голоси на віртуальних виборах у місті.
На листівках зображені чотири вигадані кандидати та описані їхні «обіцянки»: наприклад, надання субсидій на оплату навчання.
Виборці повинні використовувати спеціальний додаток у смартфоні для голосування.
Для посилення безпеки виборчого процесу їм необхідно ввести заздалегідь видані номери або відсканувати свої ідентифікаційні картки, щоб підтвердити свою особу. Голосування триватиме до наступного понеділка.
Міська влада планує оцінити роботу системи голосування шляхом опитування учасників.
Саме місто Цукуба вважається «наукоградом» Японії, оскільки у місті дуже багато навчальних закладів та високотехнологічних компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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