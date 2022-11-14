В Японії сформували консорціум із виробництва напівпровідників — Finance.ua

В Японії сформували консорціум із виробництва напівпровідників Сьогодні 02:23 — Світ

В Японії сформували консорціум із виробництва напівпровідників

В Японії вісім великих компаній поєднують зусилля для випуску напівпровідників наступного покоління.

Про це повідомляє NHK

До консорціуму входять компанії Toyota і Sony, а також телекомунікаційний гігант NTT. Консорціум називатиметься Rapidus.

Нова компанія випускатиме новітні напівпровідники, незамінні в таких сферах, як самокеровані автомобілі, суперкомп’ютери, а також цифрові розумні міста.

Компанії планують розпочати внутрішнє виробництво за п’ять років.

Виробники напівпровідників у всьому світі конкурують у розробці моделей із більш тонкими мікросхемами для покращення робочих характеристик.

Тонкість мікросхем вимірюється у нанометрах. Південнокорейська компанія Samsung розпочала масове виробництво напівпровідників у три нанометри в червні. Нова японська компанія хоче випускати напівпровідники у два нанометри і тонші.

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