В Японії сформували консорціум із виробництва напівпровідників — Finance.ua

В Японії сформували консорціум із виробництва напівпровідників
В Японії вісім великих компаній поєднують зусилля для випуску напівпровідників наступного покоління.
Про це повідомляє NHK.
До консорціуму входять компанії Toyota і Sony, а також телекомунікаційний гігант NTT. Консорціум називатиметься Rapidus.
Нова компанія випускатиме новітні напівпровідники, незамінні в таких сферах, як самокеровані автомобілі, суперкомп’ютери, а також цифрові розумні міста.
Компанії планують розпочати внутрішнє виробництво за п’ять років.
Виробники напівпровідників у всьому світі конкурують у розробці моделей із більш тонкими мікросхемами для покращення робочих характеристик.
Тонкість мікросхем вимірюється у нанометрах. Південнокорейська компанія Samsung розпочала масове виробництво напівпровідників у три нанометри в червні. Нова японська компанія хоче випускати напівпровідники у два нанометри і тонші.
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