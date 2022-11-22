В Японії розробили навушники, які не заважають чути, що відбувається довкола — Finance.ua

В Японії розробили навушники, які не заважають чути, що відбувається довкола Сьогодні 01:14 — Технології&Авто

В Японії розробили навушники, які не заважають чути, що відбувається довкола

Японська компанія NTT Sonority розробила навушники, які дають змогу користувачам чути, що відбувається навколо, тоді як оточення не чує звуки з пристрою.

Про це повідомляє NHK.

У навушниках використано ретельно сконструйовані динаміки, які виробляють звук, не перекриваючи вушний канал. У компанії зазначають, що користувачі таким чином можуть бути в курсі того, що відбувається навколо, і навіть брати участь у розмові. При цьому навушники створюють акустичні хвилі, які перешкоджають «витоку» звуку назовні та завданню тим самим незручності оточенню.

Зазначається, що компанія Sony також випустила в продаж бездротові навушники-крапельки з отвором, що дозволяє власнику чути, що відбувається навколо. Ці пристрої також оснащені мікрофонами, які здатні визначити, коли користувач розмовляє, щоб йому було простіше вести розмову.

Укрінформ За матеріалами:

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