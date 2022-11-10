В Японії банк почне обслуговувати клієнтів через метавсесвіт — Finance.ua
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В Японії банк почне обслуговувати клієнтів через метавсесвіт

Фінтех і Картки
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В Японії банк почне обслуговувати клієнтів через метавсесвіт
В Японії банк почне обслуговувати клієнтів через метавсесвіт
MUFG, найбільший банк Японії, планує надавати фінансові послуги через метавсесвіт у 2023 році.
Банк оголосив про партнерство з ANA Holdings, яка розробляє власну платформу метавсесвіту. Завдяки партнерству MUFG планує стати частиною майбутньої цифрової платформи ANA. Очікується, що метавсесвіт почне роботу з базою користувачів в 38 мільйонів.
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Всередині метавсесвіту MUFG запропонує клієнтам майже повний перелік своїх фінансових послуг.
Відомо, що партнери ANA відкриють у метавсесвіті власні філії. Серед них японська страхова компанія Sompo Japan, яка пропонуватиме користувачам страховку від можливих збитків, пов’язаних із транзакціями в метавсесвіті.
Раніше найбільший японський оператор мобільного зв’язку NTT Docomo уклав партнерську угоду з багатомережевою платформою смарт-контрактів Astar Network, щоб прискорити впровадження Web3 у країні.
За матеріалами:
cryptomisto
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