В яких областях підприємці можуть швидко встановити POS-термінали? — Finance.ua

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В яких областях підприємці можуть швидко встановити POS-термінали?

Вчора 12:25 — Фінтех і Картки

В яких областях підприємці можуть швидко встановити POS-термінали?

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) підтримує політику cashless і продовжує забезпечувати потребу бізнесу в платіжних терміналах у більшості регіонах України.

У період військового стану та активного переміщення населення саме безготівкові розрахунки є найбезпечнішим способом оплати, який мінімізує ризик накопичення готівки у великих об’ємах, гарантує надійне збереження коштів на банківських рахунках та цілодобовий доступ до них.

Прозорі розрахунки і cashless наповнюють державний бюджет, пожвавлюють українську економіку. Кожний встановлений платіжний термінал у торговому закладі — важливий внесок бізнесу у стабілізацію економічної системи країни та підтримку кожного українського споживача в очікуванні перемоги.

Наразі замовити та підключити POS-термінали банку можуть як діючі, так і нові клієнти, підприємці фізичної та юридичної форми господарювання, одразу з сімнадцяти областей: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької.

При цьому, всі комісії за еквайрингове обслуговування були скасовані ПУМБ ще на початку бойових дій та не будуть нараховуватись до кінця квітня.

Замовити послугу можна зателефонувавши за номером 0 800 501 275.

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