В яких містах найбільше вакансій та кого шукають роботодавці (інфографіка) — Finance.ua

З початком повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала рф, деякі українці втратили роботу або змушені шукати нові вакансії через евакуацію якомога далі від небезпеки та агресії окупантів. Проте знайти гідну роботу цілком можливо.
у Києві на сайті для пошуку роботи можна знайти майже 3 тисячі вакансій;
у Львові — понад 2 тисячі 100 вакансій;
у Дніпрі працедавці розмістили 824 пропозиції;
в Одесі нині 749 вакансій;
у Чернівцях та Івано-Франківську розміщено понад 400 вакансій для кожного міста.
Кого шукають працедавці у Києві
В столиці потрібні менеджери з продажу, директори, фармацевти, бухгалтери, перекладачі, менеджери по роботі з клієнтами, продавці-консультанти, адміністратори, перукарі.
Роботу у Києві нині можуть знайти також логісти, водії, дизайнери, SMM-менеджери, майстри з манікюру, маркетологи, офіс-менеджери, аналітики, медсестри.
Які найпопулярніші вакансії у Львові
Роботодавці шукають у Львові менеджерів з продажу, працівників у шоу-руми, продавців-консультантів, кухарів, директорів, водіїв, адміністраторів, бухгалтерів, менеджерів по роботі з клієнтами, офіціантів. Окрім цього потрібні касири, перекладачі, швачки, перукарі, логісти, аналітики, комплектувальники та медсестри.
Хто може знайти роботу у Дніпрі
Роботодавці з міста Дніпро шукають менеджерів з продажу, водіїв, продавців-консультантів, директорів та бухгалтерів. Роботу можуть знайти також адміністратори, перекладачі, спеціалісти чатів, медсестри, фармацевти, технологи, логісти та механіки.
У місті також потрібні охоронці, касири, перукарі, швачки та інженери-проектувальники.
В інших містах також шукають як продавців, так і майстрів з манікюру. Люди різних фахів можуть знайти роботу, головне — шукати.
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