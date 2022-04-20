В яких містах найбільше вакансій та кого шукають роботодавці (інфографіка) — Finance.ua
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В яких містах найбільше вакансій та кого шукають роботодавці (інфографіка)

Вчора 12:00Особисті фінанси
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В яких містах найбільше вакансій та кого шукають роботодавці (інфографіка)
З початком повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала рф, деякі українці втратили роботу або змушені шукати нові вакансії через евакуацію якомога далі від небезпеки та агресії окупантів. Проте знайти гідну роботу цілком можливо.
Про це свідчать дані на порталі Work.ua.
В яких містах найбільше вакансій:
  • у Києві на сайті для пошуку роботи можна знайти майже 3 тисячі вакансій;
  • у Львові — понад 2 тисячі 100 вакансій;
  • у Дніпрі працедавці розмістили 824 пропозиції;
  • в Одесі нині 749 вакансій;
  • у Чернівцях та Івано-Франківську розміщено понад 400 вакансій для кожного міста.
В яких містах найбільше вакансій та кого шукають роботодавці (інфографіка)
Кого шукають працедавці у Києві
В столиці потрібні менеджери з продажу, директори, фармацевти, бухгалтери, перекладачі, менеджери по роботі з клієнтами, продавці-консультанти, адміністратори, перукарі.
Роботу у Києві нині можуть знайти також логісти, водії, дизайнери, SMM-менеджери, майстри з манікюру, маркетологи, офіс-менеджери, аналітики, медсестри.
В яких містах найбільше вакансій та кого шукають роботодавці (інфографіка)
Які найпопулярніші вакансії у Львові
Роботодавці шукають у Львові менеджерів з продажу, працівників у шоу-руми, продавців-консультантів, кухарів, директорів, водіїв, адміністраторів, бухгалтерів, менеджерів по роботі з клієнтами, офіціантів. Окрім цього потрібні касири, перекладачі, швачки, перукарі, логісти, аналітики, комплектувальники та медсестри.
В яких містах найбільше вакансій та кого шукають роботодавці (інфографіка)
Хто може знайти роботу у Дніпрі
Роботодавці з міста Дніпро шукають менеджерів з продажу, водіїв, продавців-консультантів, директорів та бухгалтерів. Роботу можуть знайти також адміністратори, перекладачі, спеціалісти чатів, медсестри, фармацевти, технологи, логісти та механіки.
У місті також потрібні охоронці, касири, перукарі, швачки та інженери-проектувальники.
В інших містах також шукають як продавців, так і майстрів з манікюру. Люди різних фахів можуть знайти роботу, головне — шукати.
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За матеріалами: УНІАН
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