В яких країнах Європи найбільше працевлаштованих біженців з України — Finance.ua

В яких країнах Європи найбільше працевлаштованих біженців з України Вчора 08:03 — Особисті фінанси

В яких країнах Європи найбільше працевлаштованих біженців з України

За словами єврокомісара з питань зайнятості та соціальних прав, у 11 країнах центральної та східної Європи понад 60% українців знайшли роботу.

Про це повідомляє «Слово і діло».

Найвищий рівень зайнятості українських біженців — у Польщі: 65% українців працездатного віку знайшли роботу. У Польщі, зазначимо, найбільше переміщених з України осіб — понад 950 тисяч.

На другому місці - Велика Британія: у країні, куди від війни виїхали 246,8 тисяч українців, 61% знайшли роботу.

У Швеції працевлаштувалися 56% переселенців з України (загалом їх у країні 41,4 тисяча), у Литві - 53% (у країні 50,7 тисяч українських біженців), Чехії - 51% (368,7 тисяч).

У Данії (39,7 тисяч зареєстрованих переселенців з України), Нідерландах (94,4 тисячі), Естонії (50,5 тисяч) на роботу влаштувалися 46% українських біженців.

Близько третини українців працевлаштувалися у Франції, всього там зареєстровано 70,6 тисяч переміщених осіб. В Ірландії (97,5 тисяч) роботу знайшли 28% біженців.

Найнижчий рівень зайнятості серед переміщених осіб з України в Німеччині, Італії та Швейцарії - по 19%.

Швейцарія, до речі, планує спростити працевлаштування українських біженців — скасувати дозвіл на роботу, який видається місцевою владою. У парламенті вважають, що усунення бюрократичних перешкод має збільшити частку працевлаштованих українців удвічі.

Інфографіка: «Слово і діло»

В Україні офіційно зареєстровано майже 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, 40% з них працюють.

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