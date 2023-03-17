В Volkswagen випустять десять нових електромобілів до 2026 року — Finance.ua

В Volkswagen випустять десять нових електромобілів до 2026 року Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

В Volkswagen випустять десять нових електромобілів до 2026 року

В Volkswagen планують значно розширити своє сімейство електромобілів ID, випустивши десять нових моделей до 2026 року.

Про це повідомили на сайті бренду.

Нещодавно Volkswagen показали концепт ID.2all, який є провісником нової електричної моделі на заміну хетчбеку Polo. Паралельно з цим бренд розповів про свої плани щодо електрифікації модельної лінійки.

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Загалом до 2026 року Volkswagen хочуть випустити десять нових повністю електричних моделей, які увійдуть до різних сегментів. У 2023 вже було представлено новий ID.3, але на підході ID. Buzz із довгою колісною базою та великий седан ID.7.

Ще одними новинками бренду стануть компактний електричний кросовер і найдешевший електромобіль у модельній лінійці — ID.1. Його початкова вартість становитиме менш ніж 21 100 тисяч доларів.

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Volkswagen ID.1 буде приблизно того ж розміру, що й Polo. За чутками, електрокар оснастять акумуляторною батареєю ємністю 57 кВтг. Запас ходу становитиме близько 402 км на одному заряді.

Для зниження вартості моделі будуть використовуватися дешевші хімічні речовини для літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Тим не менш, це не повинно вплинути на загальну якість електромобіля.

Volkswagen мають намір досягти частки електромобілів у Європі на рівні 80%. Ці десять нових моделей покликані допомогти бренду досягти цієї мети.

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