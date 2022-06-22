В Узбекистані випустили першу партію синтетичної нафти — Finance.ua

В Узбекистані випустили першу партію синтетичної нафти

В Узбекистані випустили першу партію синтетичної нафти

Завод Uzbekistan GTL заявив про випуск першої партії синтетичної нафти.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з заявою Uzbekistan GTL, було відзначено та підтверджено лабораторними випробуваннями, що в результаті фізичних та хімічних реакцій у технологічному процесі у реакторі утворюється синтетична нафта.

Нині синтетична нафту поміщено резервуар для зберігання проміжної продукції. Отримана синтетична нафта стане основною сировиною для виробництва синтетичного дизельного палива, авіагасу, нафти та зрідженого газу на заводі GTL.

У найближчому майбутньому підприємство розпочне виробництво високоякісних, екологічно чистих синтетичних рідких палив шляхом переробки, включаючи дизельне паливо GTL, гас, нафту та скраплений газ.

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