В УЗ назвали найпопулярніші рейси напередодні великодніх свят — Finance.ua

В УЗ назвали найпопулярніші рейси напередодні великодніх свят
АТ «Укрзалізниця» назвала найпопулярніші напрямки у пасажирів за минулий тиждень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Топ найпопулярніших напрямків за минулий тиждень:
- очолює рейтинг напрямок Київ — Львів — Київ із 21,1 тис. перевезених пасажирів;
- почесне друге місце у напрямку Київ — Харків — Київ, за яким ми перевезли 14,6 тис. пасажирів;
- наздоганяє Харків напрямок Київ — Дніпро — Київ із 13,9 тис. перевезених пасажирів;
- зі Львова у Дніпро та зворотно подорожували 8,5 тис. пасажирів;
- закриває п’ятірку напрямок Київ — Вінниця — Київ, за яким мандрували 8,4 тис. пасажирів.
Найбільш позитивну динаміку продажу квитків за минулий тиждень спостерігали у поїздів:
- +77% у поїзда № 113/114 Львів — Харків;
- +18% у поїзда № 131/132 Львів — Дніпро;
- +16% у поїзда № 17/18 Харків — Ужгород
У компанії нагадують, що на вихідні з Києва курсуватимуть додаткові поїзди до Львова, Одеси, Дніпра, Ковеля, Кривого Рогу, а також зі Львова до Одеси та зворотно.
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