В УЗ назвали найпопулярніші рейси напередодні великодніх свят — Finance.ua

В УЗ назвали найпопулярніші рейси напередодні великодніх свят Сьогодні 05:19 — Особисті фінанси

В УЗ назвали найпопулярніші рейси напередодні великодніх свят

АТ «Укрзалізниця» назвала найпопулярніші напрямки у пасажирів за минулий тиждень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Топ найпопулярніших напрямків за минулий тиждень:

очолює рейтинг напрямок Київ — Львів — Київ із 21,1 тис. перевезених пасажирів;

почесне друге місце у напрямку Київ — Харків — Київ, за яким ми перевезли 14,6 тис. пасажирів;

наздоганяє Харків напрямок Київ — Дніпро — Київ із 13,9 тис. перевезених пасажирів;

зі Львова у Дніпро та зворотно подорожували 8,5 тис. пасажирів;

закриває п’ятірку напрямок Київ — Вінниця — Київ, за яким мандрували 8,4 тис. пасажирів.

Найбільш позитивну динаміку продажу квитків за минулий тиждень спостерігали у поїздів:

+77% у поїзда № 113/114 Львів — Харків;

+18% у поїзда № 131/132 Львів — Дніпро;

+16% у поїзда № 17/18 Харків — Ужгород

У компанії нагадують, що на вихідні з Києва курсуватимуть додаткові поїзди до Львова, Одеси, Дніпра, Ковеля, Кривого Рогу, а також зі Львова до Одеси та зворотно.

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