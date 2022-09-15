В уряді розповіли, чи будуть підвищувати податки у 2023 році — Finance.ua

В уряді розповіли, чи будуть підвищувати податки у 2023 році
Кабінет Міністрів найближчим часом не планує вносити зміни до Податкового кодексу.
Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції в Києві.
«Проєкт державного бюджету на 2023 рік базується на тій податковій базі, що є... Ми не плануємо зміни до податкової бази», — сказав Шмигаль.
Він зауважив, що, в контексті податків, Верховна Рада незабаром поверне акциз на пальне, який було скасовано для подолання паливної кризи.
«З точки зору ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ми не плануємо ніяких змін», — наголосив Шмигаль.
Він зауважив, що уряд має плани, як зробити Україну більш привабливою для інвесторів, однак це перспектива декількох років, яка буде вже по завершенню війни.
Податки у 2023 році
У наступному році податок на доходи, прибуток та військовий збір залишаться без змін. Податок та збір на доходи фізичних осіб так і складатиме 19,5%, а податок на прибуток підприємств (основна ставка) — 18%.
- Податок на доходи фізичних осіб — 18%.
- Військовий збір — 1,5%.
«Дива не сталося, і балачки про «все по 10» залишились балачками. Жодних податкових змін там не заплановано. Це легко побачити з Проєкту Бюджету на 2023 рік",— написав нардеп Ярослав Железняк.
Що відомо про податок «10—10—10»
Нагадаємо, в середині серпня в інтерв`ю Forbes заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма повідомив, що нібито обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. Заступник глави ОП додав, що паралельно пропонується відмовитися від єдиного соціального внеску та військового збору, а також скасувати повністю всі пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства та надати доступ Державній податковій службі до інформації про банківські рахунки.
- Концепція «10—10—10» передбачає зниження ставок податку на доходи фізосіб, на прибуток підприємств та податку на додану вартість — до 10%.
- Повне скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ).
- Підняття ставки військового збору вдвічі — з 1,5% до 3%.
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На тлі зменшення ставок податків пропонується скасувати всі податкові пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства і надати Державній податковій службі доступ до інформації про банківські рахунки платників податків, отже, скасувати банківську таємницю.
До слова, змін зазнали акцизи. Наприклад, на тютюн він зросте на 20% до 2 097,12 гривні тисячу штук. Також наступного року повернеться акциз на пальне, однак його розмір різнитиметься для різного його виду: 52 євро — для автогазу, 100 — для пального.
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