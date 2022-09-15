В уряді розповіли, чи будуть підвищувати податки у 2023 році — Finance.ua

В уряді розповіли, чи будуть підвищувати податки у 2023 році Вчора 15:03 — Казна та Політика

В уряді розповіли, чи будуть підвищувати податки у 2023 році

Кабінет Міністрів найближчим часом не планує вносити зміни до Податкового кодексу.

Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції в Києві.

«Проєкт державного бюджету на 2023 рік базується на тій податковій базі, що є... Ми не плануємо зміни до податкової бази», — сказав Шмигаль.

Він зауважив, що, в контексті податків, Верховна Рада незабаром поверне акциз на пальне, який було скасовано для подолання паливної кризи.

«З точки зору ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ми не плануємо ніяких змін», — наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що уряд має плани, як зробити Україну більш привабливою для інвесторів, однак це перспектива декількох років, яка буде вже по завершенню війни.

Податки у 2023 році

У наступному році податок на доходи, прибуток та військовий збір залишаться без змін. Податок та збір на доходи фізичних осіб так і складатиме 19,5%, а податок на прибуток підприємств (основна ставка) — 18%.

Податок на доходи фізичних осіб — 18%.

Військовий збір — 1,5%.

«Дива не сталося, і балачки про «все по 10» залишились балачками. Жодних податкових змін там не заплановано. Це легко побачити з Проєкту Бюджету на 2023 рік",— написав нардеп Ярослав Железняк.

Що відомо про податок «10—10—10»

Нагадаємо, в середині серпня в інтерв`ю Forbes заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма повідомив, що нібито обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. Заступник глави ОП додав, що паралельно пропонується відмовитися від єдиного соціального внеску та військового збору, а також скасувати повністю всі пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства та надати доступ Державній податковій службі до інформації про банківські рахунки.

Концепція «10—10—10» передбачає зниження ставок податку на доходи фізосіб, на прибуток підприємств та податку на додану вартість — до 10%.

Повне скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Підняття ставки військового збору вдвічі — з 1,5% до 3%.

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На тлі зменшення ставок податків пропонується скасувати всі податкові пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства і надати Державній податковій службі доступ до інформації про банківські рахунки платників податків, отже, скасувати банківську таємницю.

До слова, змін зазнали акцизи. Наприклад, на тютюн він зросте на 20% до 2 097,12 гривні тисячу штук. Також наступного року повернеться акциз на пальне, однак його розмір різнитиметься для різного його виду: 52 євро — для автогазу, 100 — для пального.

Укрінформ За матеріалами:

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